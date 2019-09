El grup bagenc Rubber Soul porta al Kursaal el seu homenatge als Beatles

El 1969, la banda més mediàtica i més escoltada de la història es dissolia. The Beatles van tenir una vida curta però molt intensa. 50 anys després, el grup bagenc Rubber Soul (nom del sisè àlbum dels Beatles) els rendirà un homenatge demà, dilluns, al teatre Kursaal (18 h) dins la programació de la Festa Major de Manresa.

«Vam néixer fa un any i mig i no hem parat. La nostra pretensió ha estat sempre passar-ho bé, i amb els Beatles ens ho passem molt bé», explica Jordi Ribot, cantant del grup. «En un primer moment es va crear amb la idea de ser un duet, però de mica en mica s'hi va anar sumant gent», afegeix.

La banda, però, no és un calc del grup de Liverpool. «No ens vestim com ells ni ens posem per-ruques, volem tocar la seva música deixant-hi el nostre segell, sempre respectant l'essència», subratlla el baixista de la formació Carles Ladrón de Guevara.

Quan el Kursaal es va posar en contacte amb ells per fer aquest concert de seguida van voler fer alguna cosa especial per a l'ocasió. «Tocar davant tanta gent i en un lloc com aquest ho demandava. Per això, tindrem deu músics més a l'escenari», explica Joan Fons, guitarrista i encarregat dels arranjaments musicals així com de la logística del concert. Hi participaran els músics Edu Puigrodon Wichi (teclats i piano), Guillem Cardona, Xavier Planes i Anna Mariscal (trompetes); David Gès (saxo tenor); Joan Ramon Quirante (trombó i flauta travessera); Rebeca Olmedo i Marc Badia (violins); Núria Gorchs (viola); Adriana Alsina (violoncel) i Dani Serrano (percussió).

El concert de dilluns disposarà de quinze músics sobre l'escenari, un exercici molt complex. «Volíem que s'acostés al que feien els Beatles. Cap al final treballaven amb orquestres i ni tan sols feien concerts perquè era complicat posar tanta gent a l'escenari», va explicar Guevara. Els músics acompanyants són professors, amics dels membres del grup.

Ara per ara no tenen pensat fer tribut a cap altre grup. «Estem contents de com ha anat tot en només un any i mig, i estem pensant noves coses, però dins l'univers beatle », va assegurar Fons. El bateria del grup, Jordi Vendrell, és el més jove de la formació (20 anys) i entrar a RubberSoul va significar «entrar al món dels Beatles, que no el coneixia gaire i la veritat és que m'encanta, m'ho passo molt bé i aprenc molt», apunta.