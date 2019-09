Albert Ribalta i Quimet Pla, en la nova temporada teatral de Focus

L'actor sallentí Albert Ribalta participa en dues de les produccions que es podran veure aquesta temporada als teatres del Grup Focus, que aquest dimecres ha presentat el curs dels seus quatre equipaments –Villarroel, Romea, Goya i Condal- en una gala conduïda per Ana Boadas.

L'intèrpret bagenc pujarà a l'escenari del Romea a partir del novembre amb l'espectacle "Jerusalem", que ja es va estrenar en la passada edició del Grec, i al juny serà al Goya en la reposició de "Delicades", de la companyia T de Teatre. A La Villarroel, també al juny del 2020, l'olesà Quimet Pla serà un dels protagonistes d'"Un dia qualsevol", que ja va començar a fer camí durant el Grec.

"Jerusalem" és un retrat tragicòmic del món en el que vivim a partir del personatge d'en Johnny 'el Gall' Byron, un home a qui volen desnonar del remolc on viu, en un poble de l'Anglaterra rural. Dirigit per Julio Manrique i protagonitzat per Pere Arquillué, l'obra va esdevenir un dels moments culminants del darrer Grec, i farà estada al Romea entre novembre i gener. Ribalta forma part del repartiment juntament amb Elena Tarrats, Chantal Aimée, David Olivares, Marc Rodríguez, Víctor Pi, Guillem Balart, Adrián Grösser, Anna Castells, Clara de Ramon, Jan Gavilan i Max Sampietro.

"Delicades" tornarà a Barcelona deu anys després de la seva estrena, novament amb Ribalta al costat de les T de Teatre i del director Alfredo Sanzol. El muntatge es compon de diverses escenes de la vida quotidiana aparentment inconnexes però que configuren un imaginari col·lectiu i descriuen un univers emocional.

L'olesà Quimet Pla compartirà l'escenari de La Villarroel amb Annabel Castan, Imma Colomer i Pep Ferrer a "Un dia qualsevol", una producció de Les Antonietes escrita i dirigida per Oriol Tarrasón. L'obra planteja la disjuntiva de la tercera edat: deixar-se arrossegar per la inèrcia que condueix a la mort o bé viure la vida intensament fins que sigui possible?

Els quatre teatres del Grup Focus acolliran aquesta temporada 43 espectacles, que podrien ampliar-se perquè encara hi ha alguns serrells per tancar, amb 700.000 localitats a la venda en unes 1.400 funcions. El pressupost pel curs 2019-2020 és de 13.700.000 euros.

Retorn de Núria Espert al Romea

El Romea obrirà el foc amb la reposició de "Casa de nines.20 anys després" -Emma Vilarasau, Ramon Madaula, Isabel Rocatti i Júlia Truyol dirigits per Sílvia Munt-, l'espectacle més vist del darrer Grec. Després es veurà "Viejo amigo Cicerón", protagonitzat per Josep Maria Pou i on també hi serà Bernat Quintana, actor d'arrels fruitosenques; l'esmentada "Jerusalem"; el "Romancero Gitano" dirigit per Lluís Pasqual i que significarà el retorn de Núria Espert al Romea després de 35 anys d'absència; "Cobertura", amb el tàndem còmic format per Bruno Oro i Clara Segura; i "Eva contra Eva", on Sílvia Munt dirigirà una peça sobre una actriu jove i una altra consagrada (Emma Vilarasau i Nausicaa Bonnín).

Sergi Belbel a la Villarroel

La Villarroel començarà amb "Vaselina", un peça àcida sobre manipulació, política i religió dirigida per Sergi Belbel; i continuarà amb "Una història real", amb Pau Miró reflexionant sobre la fascinació del jovent per les posicions ultradretanes amb Julio Manrique i Nil Cardoner com a pare i fill antagonistes; "Aquella nit (una obra de teatre amb cançons)", una comèdia sobre les segones oportunitats amb David Selvas en la direccio i Ivan Massagué i Marta Bayarri en la interpretació; "La Gavina", de Txèkhov, a càrrec d'Àlex Rigola i actors com Nao Albet i Irene Escolar; "Nenes i nens", amb Anna Sahun fent d'una dona que s'enfronta a la societat patriarcal; "Ovelles", el retorn d'una peça de la Flyhard que parla de tres joves que reben una herència; la premiada i aplaudida "Aka", amb Albert Salazar; i l'esmentda "Un dia qualsevol".

Retorn d'"Una Ilíada" a l'Off Villarroel

En la programació de l'Off Villarroel, tornarem a veure "Una Ilíada", amb Eduard Farelo; "Calma!", de Guillem Albà; "Pensem. (Pausa). A la merda!!!", de Manuel Dueso per parlar sobre allò que ens motiva; "Quema la memoria", on la reconeguda artista Paula Bonet puja a l'escenari; les reflexions sobre les inquietuds humanes de la companyia Sutottos a través de les obres "Inestable" i "Perdón"; i "El pequeño poni", un altre projecte de la Sala Flyhard que tracta de l'assetjament escolar.

Lola Herrera al Teatre Goya

Lola Herrera i "Cinco horas con Mario" obriran la temporada del Teatre Goya. La comèdia "La dona dels 6002", de Pere Riera, que parla de la vida dels nostres pares i avis, i Àngels Gonyalons, Mercè Sampietro, Jordi Banacolocha, Victòria Pagès i Pep Planas sobre l'escenari; la reposició de l'aplaudida "Escape Room", de Joel Joan i Hèctor Claramunt, que ja han vist 60.000 espectadors; "#Puertasabiertas", el debut dramatúrgic d'Emma Riverola, amb Cayetana Gullén Cuervo en el pape d'una dona que obre la porta de casa seva a un desconegut atrapat en els atemptats de París; i "Delicades", de les T de Teatre.

Musical i comèdia al Condal

El musical sobre els Lunnis, dirigit pel Mag Lari i interpretat i cantat per la Lucrecia, obrirà temporada al Condal, centrat enguany en la comèdia. La primera serà "El pare de la núvia", amb el tàndem format per Joel Joan (direcció) i Joan Pera. Després, es veurà els sentiments enfrontats que genera el Nadal en l'espectacle "Fins als ... Nadals"; i "Perfectes desconeguts", l'adaptació escènica del film sobre un grup d'amics que juguen a deixar els mòbils sobre la taula.