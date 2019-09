Carles Cases obre a Borredà una gira que el portarà l'any que ve a Rússia i al sud de França

«M'he posat les piles». El compositor sallentí Carles Cases (1958) encara una tardor calenta que durarà fins passat l'hivern amb diferents projectes artístics –concerts i nou material discogràfic– que començaran aquest cap de setmana. El dies 7 i 8 de setembre, Cases escenificarà la cloenda de les actuacions d'ell sol al piano a l'ermita-estudi de Sant Esteve de Comià, al Borredà, on viu. Serà el preludi del cap de setmana del 14 i 15 de setembre, quan, al mateix indret, Cases farà duet amb la violoncel·lista russa establerta a Catalunya Sveta Tovstukha, com a estrena d'una gira que els portarà, de moment, a Barcelona durant la tardor (4 concerts), al sud de França el gener (5 concerts) i a Rússia el febrer (3 concerts).

L'inèdit duet entre Cases i Tovstukha neix per culpa de la filla de la violoncel·lista: «Em va descobrir ella a mi», explica el sallentí. «La seva filla va escoltar la meva música a les xarxes, ho va comentar a la seva mare i l'Sveta Tovstukha va contactar amb mi i em va dir que volia tocar la meva música amb mi. Internet té aquestes sorpreses». I, de fet, Cases actuarà el novembre a Corea del Sud, també, gràcies a les xarxes (vegeu columna). Cases, intèrpret de violoncel durant anys, reconeix que li agrada escriure per a aquest instrument i que el repertori es basarà en temes de les bandes sonores que ha signat al llarg dels anys reescrites perquè «Sveta i el violoncel llueixin». La intèrpret, nascuda a Kazan, capital de la República del Tatarstan, va demostrar de molt petita el seu talent per al violoncel, remarca Cases. Va començar els estudis musicals amb la professora Nina Novikova a l'Escola Especial per a Prodigis de la seva ciutat, i després de debutar va completar la formació acadèmica al Conservatori Superior de Música de Kazan amb el professor Hairutdinov. El gran mestre Daniil Shafran es va convertir en el seu mentor alhora que Tovstukha començava una brillant activitat concertística per tot Europa.

Durant aquesta gira, Cases també estrenarà algunes de les noves composicions que formaran part del seu proper enregistrament discogràfic, que té previst que arribi al mercat el mes de març ( vegeu desglossat a la part inferior de la pàgina).