Fals vol determinar l'ús de les restes medievals del conegut com a dolmen de Betlem

Una desena de voluntaris participen des de dilluns en la segona campanya d'excavacions arqueològiques a l'entorn de l'hemidolmen de Sant Andreu, a Fals. Una intervenció que s'allargarà fins divendres i que dirigeix l'arqueòloga manresana Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals).

La intervenció de l'any 2018 va permetre confirmar que el conegut com a dolmen de Betlem no pertanyia a un monument megalític. L'estructura, encara de funcionalitat indeterminada, està relacionada amb un edifici d'origen medieval, possiblement un mas.

Els materials arqueològics recuperats, així com dues monedes, un diner de Jaume I i un ardit de Felip IV, permeten datar l'ús i abandó del conjunt entre els segles XIII i XVII respectivament. Els esforços d'aquesta campanya se centraran a esgotar l'excavació, i sobretot determinar l'ús de les pedres que es creia que formaven el dolmen. Tot sembla indicar que podrien ser estructures agrícoles, vinculades al mas i potser destinades a la producció vitivinícola. Aquest supòsit caldra confirmar-lo durant aquesta campanya.

La intervenció arqueològica es fa gràcies a l'interès dels veïns per conèixer el seu passat i posar en valor les restes patrimonials de l'entorn. A banda dels voluntaris,

la iniciativa té el suport dels propietaris de casa Betlem, impulsors de la intervenció, i la casa del Prat, propietaris dels terrenys. Així mateix hi col·laboren els ajuntaments de Fonollosa i Sant Mateu de Bages i diverses empreses (Materials de Construcció J. Sarri, Topografia Mira, Mafrica, Forn d'en Pep i Construccions Vall).

Tot i fer-se amb voluntaris, s'excava seguint metodologia arqueològica, i per tant hi haurà un resultat científic al final dels treballs. A més a més la participació dels veïns, com explica la directora de la campanya, augmenta la sensibilització amb el territori i la creació d'una xarxa de divulgació i protecció del patrimoni.