Miki Núñez estrenarà «Amuza», el seu primer disc, el 13 de setembre

Miki Núñez ja té nom i data de llançament del seu primer disc. Es dirà "Amuza" i sortirà a la venda el 13 de setembre, amb 13 cançons composades pel mateix cantant egarenc.

Fa tot just uns mesos Miki Núñez estrenava "Celébrate", el seu primer senzill, aconseguint el primer lloc a iTunes i va ser també el número 1 en Tendències de Youtube (va assolir més de 2,3 milions de visites). Ara, posarà a la venda un disc sencer amb temes que beuen de l'escena mestissa catalana, però també del soul, l'ska, el reggae i el pop llatí.

La gira arrenca el dia 25 d'octubre

Poc després de la sortida al marcat d'"Amuza", Miki començarà una gira de concerts amb totes les cançons del seu primer àlbum a més d'algunes de les peces que més gaudeix cantant juntament amb la seva banda de tota la vida, Dalton Bang. La gira visitarà 14 ciutats de la geografia espanyola. Les entrades estaran disponibles a partir d'aquest divendres 6 de Setembre

Nascut el 1996 a Terrassa, Miki Núñez va estudiar música des de que era petit, ja que els seus pares van insistir en que adquirís els coneixements musicals necessaris per desenvolupar una carrera musical, aprenent a tocar instruments com la guitarra i el piano. Aquesta formació, que alternava amb els estudis universitaris, ha estat vital en el seu pas pel programa 'Operación Triunfo', on va quedar en sisè lloc i més de ser seleccionat per representar Espanya al Festival d'Eurovisió 2019.