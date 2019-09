Cineclub proposa una mirada femenina

Comença el curs de Cineclub Manresa i ho fa amb veu de dona. Tot i que des de fa anys l'entitat manresana ofereix una programació on no manca la presència femenina, enguany, la nova programació trimestral té vuit dels disset títols signats per realitzadores. La temporada l'obrirà el 15 de setembre la francesa Mia Hansen-Løve amb Maya, el darrer film d'una autora «amb una sensibilitat especial de la qual hem projectat tota la seva filmografia», remarca Enric Tierz, president de l'entitat.

Acompanyen Hansen-Løve les catalanes Meritxell Colell i Eva Vila, que vindran a Manresa, per presentar les seves obres: Penélope, una lectura genuïna de L'Odissea, que Vila, mirant les seves arrels, va rodar a Oló i Montserrat; i l'intens drama familiar Con el viento, de Colell. Penèlope, que es va estrenar a Oló ara fa un any, es projectarà el 24 d'octubre i Con el tiempo, el 31. Ambdós films s'inclouen en la Mostra de Films de Dones. El 27 d'octubre arribarà Papusza, on la directora polonesa Joanna Kos-Krauze recupera la figura maleïda de Bronislawa Wajs, la primera poetessa polonesa gitana, en una sessió en col·laboració amb Tocats de Lletra. Completa aquest primer pòquer Lazzaro felice, de la italiana Alice Rohrwacher, que reuneix crítica social i realisme màgic i que va ser l'absoluta favorita de la crítica en la darrera edició de Canes tot i que, finalment, només es va endur el premi al millor guió compartit amb Tres Caras de Jafar Panahi. En el repartiment, l'actor vilanoví Sergi López. En el terreny del documental, Manresa podrà tornar a veure #Placer femenino, de Barbara Miller, on cinc dones alcen la seva reivindicar l'alliberament sexual. El film es va projectar amb el Clam i ara ho farà amb el Festival Protesta de Vic. Completen l'octet de realitzadores Christy Garland, amb What Walaa Wants (Documental del Mes) i Line Hadsbjerg amb Salvemos nuestro Mediterráneo (inclòs en la Fira Ecoviure).

Amb una mitjana de vuitanta persones per sessió, les projeccions de Cineclub Manresa continuen «creixent», explica Tierz. La intenció, però, és «augmentar la base de socis» que és de mig centenar de persones. Segons Tierz, la temporada es presenta carregada de projectes, mantenint la col·laboració amb les entitats i amb la satisfacció de programar «el cinema que volem». Així, segons el president de l'entitat, l'inici d'aquest trimestre no té pèrdua: començant per Maya, continuant amb la premiada Cold War, de Pawel Pawlikowski, que «val la pena veure-la en versió original»; i la russa Leto, de Kirill Serebrennikov. Tres títols representatius de la filmografia de l'Est que completen la sèrbia The Tour, de Goran Markovic i la també russa Dovlatov, d'Alexey German Jr.