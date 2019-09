«Dolor y gloria» de Pedro Almodóvar serà la candidata espanyola als Oscars

La darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria, protagonitzada per Antonio Banderas i amb la col·laboració especial de Penélope Cruz, serà finalment la candidata espanyola als Oscars.

Almodóvar va guanyar l'estatueta daurada a la millor pel·lícula de parla no anglesa l'any 1999 per Todo sobre mi madre i al millor guió original el 2002 per Hable con ella.

Els altres dos nominats que havien estat seleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema eren el film d'animació Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigit per Salvador Simói basat en la novel·la gràfica de Fermín Solís, i Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar.