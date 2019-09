Manel publica el seu nou single «Per la bona gent»

El grup Manel ha publicat el seu nou single 'Per la bona gent' aquesta mitjanit a través del seu web amb el videoclip de la cançó que formarà part del seu cinquè disc, que es publicarà aquesta tardor. Un tema pop amb base electrònica i que també inclou un fragment del clàssic de Maria del Mar Bonet 'Alenar' de l'any 1977: "Tres portes tinc a ca meva / obertes a tots els vents: / la que està oberta per tu / l'altra per la bona gent / la tercera per la mort / que la tancarà el meu temps". De fet, a la cançó es pot escoltar en diverses ocasiones les frases de Bonet sobre una nova base rítmica.

Manel ja ha anunciat diversos concerts per aquest novembre al Deleste Festival de València el 9 de novembre; al Cruïlla de Tardor al Poble Espanyol el 16 de novembre; al Tarraco Arena Plaça de Tarragona, el 23, i a La Mirona de Salt en el marc de Temporada Alta el 29 de mateix mes. També s'han anunciat els concerts del 28 de desembre al Teatre de La Llotja de Lleida i el 9 de gener a La Riviera de Madrid.