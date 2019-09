Uns espectadors especials per al dia de l'estrena del microteatre

El teatre és una eina d'enorme valor cultural, però també didàctica i social. Bona prova d'això és que, en les funcions d'estrena, hi van assistir diversos presos de Lledoners acompanyats de dues educadores socials del centre penitenciari bagenc. Tots ells van anar-hi aprofitant el règim de tercer grau per fer activitats culturals.

Les obres els va agradar, i així ho explicaven al final de la funció. El manresà Javi destacava «la diversitat dels espais i, sobretot, la forma de fer teatre». El Melo, nascut a la República Dominicana, no havia entès els diàlegs, però subratllava «els llocs on s'han representat les obres» i definia el circuit teatral com una «experiència molt bonica». Elisabet Ruth, una de les educadores del centre penitenciari bagenc, remarcava «la diversitat temàtica de les obres, començant pel musical i arribant fins al circ». «A més», continuava, «el microteatre et permet tenir els actors molt a prop i això és molt diferent a asseure's en una butaca». De fet, durant la primera funció, Lamarr, l'actriu Anna Mateo interactua directament amb el públic oferint a un espectador una copa de vidre que porta a la mà. Les funcions de cada sessió del circuit estan pensades per a una quinzena de persones.

Tot i que des del Kursaal, a través del programa Apropa Cultura, s'ofereix la possibilitat que persones en risc d'exclusió social, discapacitats, presos, etc., participin dels espectacles, en la funció de dijous els interns van assistir-hi, amb les educadores, a títol personal.

El públic va gaudir de les funcions i, tal com comentaven els assistents, «es pot fer teatre a tot arreu». De fet, aquest és un dels objectius del certamen: la majoria d'assistents desconeixien els espais on es van representar les obres. El factor sorpresa va funcionar.

? Vegeu a Regió7.cat un vídeo amb un tast del festival.