L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal estrenarà un curs de teatre en anglès

L'Aula d'Arts Escèniques començarà el dilluns 16 de setembre el nou curs amb una oferta formativa de teatre i circ amb 28 cursos pensats per a totes les edats. Entre les novetats, s'han obert les inscripcions al curs de Teatre Juvenil en anglès, pensat per a nois i noies de 12 a 17 anys amb l'objectiu ajudar en la pràctica intensiva d'aquest idioma a través del teatre. L'Aula d'Arts Escèniques, municipal, permet als alumnes descobrir o aprofundir en les tècniques teatrals o de circ. A més, l'Aula ofereix la possibilitat de participar en activitats culturals de la ciutat i en accions i representacions que s'organitzen des del mateix teatre, i treure el màxim de partit de les instal·lacions i recursos tècnics del Kursaal. Fins ara gairebé 175 alumnes ja s'han apuntat als cursos però encara estan obertes les inscripcions, que es poden realitzar al llarg del setembre a www.kursaal.cat/formacio/cursos.

L'Escoleta de Teatre oferirà diferents cursos adreçats als més petits: Teatre Petits per a nens i nenes de 4 a 6 anys, i de 7 a 12 anys; Teatre Juvenil per a nois i noies de 12 a 17 anys i Teatre Juvenil Musical, de 12 a 16 anys; i Teatre Jove Avançat per a nois i noies a partir de 14 anys i, també, com a novetat d'enguany. L'Aula de Teatre manté aquest any l'oferta formativa de l'any passat amb tres cursos de dues hores setmanals que arrencaran també el dilluns 16 de setembre: l'Aula de Teatre Iniciació, per a persones més grans de 17 anys, a càrrec de Teti Canal; l'Aula de Teatre Avançat, pensat per als alumnes que volen aprofundir en les tècniques teatrals de creació de personatge i composició d'escenes, que anirà a càrrec d'Albert Ruiz; i l'Aula de Teatre Musical Adults, un curs pensat per a joves i adolescents de més de 17 anys per descobrir i entrenar les capacitats creatives, expressives i artístiques, a càrrec de Guillem Cirera i Albert Ruiz.

Aquest curs s'oferirà per primera vegada un monogràfic de la màscara, impartit per Marc-Antoine Picart i pensat per a majors de 16 anys, que donarà formació de les principals màscares de l'ensenyament contemporani com la neutra, les larvàries, blanques i voluminoses. Un any més es realitzarà el curs de Coreografies a càrrec de Guillem Cirera.

Pel que fa als cursos de circ, que organitza l'Associació de Circ LaCrica, començaran a partir del 30 de setembre. Dins l'Escoleta de Circ, hi haurà dos grups de Petits de Circ (l'1, de 4 a 5 anys, i el 2, de 6 a 8 anys); l'Infantil de circ (de 9 a 12 anys) i el grup juvenil de circ (de 13 a 15 anys).

En l'apartat d'adults, el nou curs ofereix un ampli ventall de formacions per descobrir i aprofundir en les diferents tècniques de circ. Es duran a terme els cursos d'aeris (nivell iniciació), teles aèries (nivell intermedi i avançat), trapezi (nivell intermedi i avançat), corda llisa, trapezi doble (nivell iniciació i avançat), acrobàcia i equilibris acrobàtics (nivell iniciació i intermedi i avançat), verticals, malabars i equilibris sobre objectes i també el curs de tècniques teatrals per a artistes de circ.