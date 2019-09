Sara Roy canta amb Miki Núñez en la seva presentació a Manresa

Sara Roy ja sona als escenaris de Manresa. La exMacedònia va anunciar que vol iniciar un camí com a cantautora i aquest dissabte va portar la seva música, majoritàriament cançons que ella ha compost, a l'Stroika, davant d'un públic que gairebé omplia la sala i que va aplaudir la posada en escena de la jove manresana. Roy va estar ben acompanyada en aquest debut a casa. En primer lloc del seu inseparable "noi orquestra", Jordi Pinyot, també per Xavier Serrano, músic manresà amb qui ha treballat i col·laborat en un disc de Palance, i especialment d'un amic de Terrassa, pràcticament de la mateixa edat, que és molt popular després del seu pas pel programa de televisió OT (Operación Triunfo) i de la seva participació com a representant de RTVE a Eurovisió: Miki Núñez.

El concert de l'Stroika s'ha iniciat amb peces, algunes de les quals Roy ja ha donat a conèixer a traves de Youtube o Spotify, com a Rebobinar, Tiempo o Día de invierno. La seva composició, majoritàriament és en llengua castellana, però també usa el català i l'anglès, com a "Roses", una peça que ha compost en els dos mesos que ha estat vivint a Anglaterra.

Agraïda amb tot el que ha après a la vora de Xavier Serrano, Sara Roy va voler que el músic manresà fos al seu costat i va introduir al nou repertori una cançó de Serrano en la que ella havia col·laborat per a "Palance". "A contrallum" va sonar amb les dues veus "ensemble".

Roy es presentava a Manresa després d'haver passat per "Acústica" de Figueres, amb una proposta que havia portat de l'acústic cap a una música més electrònica. i, en alguns peces, fins i tot el canvi de l'acústic a un so més electrònic es feia durant la interpretació.

Va ser un concert d'un to íntim, com la música que li agrada crear a Roy, que va tenir cap al final el moment de la nit, quan a l'escenari de l'Stroika hi va aparèixer el seu bon amic, Miki Núñez, per fer un duet a l'escenari.