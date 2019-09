La Unió Musical del Bages amenitza entre clàssics i Abba el vermut festiu a Viladordis

La Unió Musical del Bages va seduir ahir al migdia els prop de 300 comensals entaulats al casal de Viladordis, i que van assistir al vermut popular de festa major. La banda va oferir un ampli repertori d'aproximadament una hora de durada «adaptat» al context d'un vermut festiu, tal com apuntava el seu director, Dídac Mirallas, i que en cap moment no va perdre el ritme entre peces de música clàssica amb percussió, fins a un popurri de temes extrets de Mamma Mia, d'Abba (vegeu més informació al desglossat).

Feia temps que la banda no actuava a Viladordis (fora dels assajos que hi fa), i la seva tornada coincideix amb un dels moments àlgids del grup, que ja té la vista posada en els 25 anys que complirà el desembre del 2020. Per celebrar-ho, s'intentarà convocar tots els músics que han passat per la banda al llarg d'aquests 25 anys i fer un gran concert. Això serà possiblement a Manresa, que és la ciutat que va veure néixer la Unió Musical del Bages, «i en algun local gran» per poder encabir el centenar llarg de músics que podrien respondre a la convocatòria, tal com apuntava ahir el president de l'entitat, Josep Maria Sala.



Bones perspectives

Però de moment, «hem d'anar treballant per al dia a dia», sosté Sala, i per preparar la quinzena de concerts anuals que actualment té programats. I és que la banda s'ha recuperat d'una etapa de decaiguda. «Fa 5 anys als assajos érem 28 o 30», recorda Sala, i fins i tot s'havia posat en dubte la seva continuïtat. Però fa un parell d'anys, i coincidint amb l'arribada del nou equip directiu encapçalat per Mirallas, que aposta fort per l'entrada de gent nova, que la situació ha fet un gir radical i ha revifat.

Ara, la Unió Musical del Bages la formen 55 músics tant de la pròpia comarca com del Moianès, «i més de la meitat són joves estudiants d'entre 11 i 25 anys», apunta Sala. En bona part, ha estat la incorporació d'aquests joves el que ha permès remuntar la banda, « i la idea és continuar-la ampliant», diu el director, Dídac Mirallas. «Costa que vinguin, però quan han fet un parell d'assajos, s'hi queden», afegeix, i confia que si es manté l'aposta per joves estudiants, el futur està garantit.



De Cap d'Any a Santa Cecília

La Unió Musical del Bages té anualment mitja dotzena de concerts fixes. El de Cap d'Any al Kursaal n'és el màxim exponent (enguany ja hi ha una quinzena de fileres venudes i s'espera tornar a esgotar les 805 entrades). Però també actua per Santa Cecília, pel correfoc de Manresa, i en poblacions diverses de la comarca. Enguany, també s'estrenarà per la Mediterrània, amb un concert que combinarà la música i els malabars. El repte, diu Mirallas, és poder actuar a Eurodisney.

La Unió Musical del Bages ofereix una varietat d'estils, però intenta fugir de les marxes i els passos dobles i busca un estil propi, «a base de bandes simfòniques i música escrita per a bandes», diu Mirallas. «Però toquem de tot, des d'un popurri de Glenn Miller, fins als hits més actuals de la Disney, o temes d'Abba o els Beatles».