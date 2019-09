La Fàbrica Vella de Sallent buscarà atraure més públic local en el seu segon any de vida

La programació de la Fàbrica Vella de Sallent torna amb força per segon any consecutiu amb la intenció d'oferir una programació cultural continuada i diversa. Després del primer curs, engegat l'any passat, la Fàbrica acollirà, de setembre a desembre, 16 propostes que van des del teatre fins a la música, passant també per la màgia i els espectacles infantils. L'equipament, amb capacitat per a 500 persones, té entre els seus objectius atraure més públic local i, en especial, el col·lectiu de joves.

Ruth Matamala, una de les responsables de la programació, fa un balanç satisfactori del primer any: «Estem contents, però busquem més públic. Tenim un teatre molt gran i costa omplir-lo, però que vinguin 250 persones no està gens malament». Continuaran fent una aposta per la diversitat, mantenint la línia encetada l'any passat. «Volem ser valents, donar espai a tot tipus de propostes, no només a les conegudes», remarca Matamala. L'any passat, la presència de Quim Masferrer va esgotar les entrades, però va ser-ne l'excepció. Els organitzadors creuen, però, que la consolidació passa per la varietat d'espectacles.

Amb només 18 mesos de vida, encara és d'hora per treure'n conclusions. Així ho veu Matamala, que explica que «ens toca picar pedra i explorar nous públics, nous formats». Com a plats forts de la temporada, Matamala destaca en teatre Qui ets?, la història del Llullu, el fill de Màrius Serra, nascut amb paràlisi cerebral, i Rhümia, circ amb Rhüm & Cia; i en música, Perico Sambeat i la cantant Mònica Green.

La programació, bàsicament de música i teatre, també donarà espai a altres disciplines. «Aquest any tindrem una maga, Amazing Melanie, així com diversitat d'espectacles infantils», assenyala Matamala. També, i com a novetat, es farà un concert per Sant Esteve amb la Unió Musical del Bages i un concert de swing per ser ballat amb la banda The Lindy Hoppers Band. Així mateix, la Fàbrica Vella ha entrat a la Xarxa del Cicle de Cinema Gaudí: el 26 de setembre es podrà veure Els dies que vindran, i el 31 d'octubre, La vida sense la Sara Amat.

Com subratlla Matamala, «intentem provar coses noves per veure què funciona; fer estrenes nosaltres, portar espectacles de Barcelona, del Kursaal...». Avui, tal com ja es va fer l'any passat, la Fàbrica Vella acollirà la presentació de la programació coincidint amb el segon aniversari del teatre.