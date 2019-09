«Els Javis» estrenen a Barcelona la nova producció de «La llamada»

Sis anys després de la seva estrena a Madrid com un petit musical underground que no ha parat de créixer fins esdevenir un fenomen teatral, amb versió cinematogràfica inclosa, 'La llamada' fa temporada a Barcelona. Els seus creadors, Javier Calvo i Javier Ambrossi, estrenen aquest dijous al Teatre Poliorama aquesta comèdia irreverent, ambientada en un campament cristià on adolescència, llibertat individual i religió fan una mescla explosiva. El repartiment de l'obra l'encapçalen Nerea Rodríguez, Lucía Gil, Mar Abascal, Roko, Ruth Lorenzo i Richard Collins-Moore, l'únic actor que repeteix del muntatge que es va començar a representar l'any 2013. 'Els Javis' han dit a l'ACN que els agradaria que l'obra es pogués establir per més temps a Barcelona, i que si ho fes, voldrien estrenar-la en català.

'La llamada' és des de fa uns anys un fenomen teatral a l'estat espanyol. Es va estrenar al Teatro Lara de Madrid el 2013 com un petit musical independent, però el boca orella el va fer anar creixent. I no només es va guanyar el favor del públic sinó també de la crítica. L'obra ha guanyat onze premis Broadway World, un Premi del Teatre Musical, tres nominacions als premis de la Unió d'Actors, i en paral·lel s'ha anat representant a més d'una trentena de localitats espanyoles, però també a Mèxic i a Moscou.

La pel·lícula no va ser menys, amb èxit de taquilla i multitud de premis. Dos premis Feroz, un Fotogramas de plata, el premi del públic dels Premis Gaudí i un Goya a la millor cançó original ('La Llamada', de Leiva).

Enguany l'obra teatral torna a fer temporada a Madrid, però simultàniament l'espectacle gira per l'Estat, des del mes de juny i fins al novembre, i ara ha aterrat a Barcelona del 12 al 29 de setembre. L'obra s'havia representat en dues úniques funcions a la Sala Barts fa uns anys, però ara aterra amb una nova producció pensada especialment per la gira.

Els seus creadors, Javier Calvo i Javier Ambrossi, han explicat aquest mateix dijous en declaracions a l'ACN abans de l'estrena que si l'obra "funciona" a Barcelona no descarten repetir i amb una temporada més llarga. Si fos així, han afegit, voldrien que 'La llamada' es representés en català. "M'encantaria fer-ho en català, crec que és el que procedeix", ha expressat Ambrossi.

"És al·lucinant que gairebé set anys després estiguem aquí, que hagi crescut tant i que s'omplin els teatres; és de les coses més emocionants que ens han pogut passar", admet Javier Calvo. 'La llamada', diuen, els ha obert moltes portes. Sense l'èxit de l'obra de teatre no haurien "tingut tan fàcil dirigir una pel·lícula" (la seva versió cinematogràfica) i, de retruc, potser no hauria vist la llum el seu altre gran projecte fins el moment, la sèrie 'Paquita Salas'. "De fet, la sèrie vam decidir fer-la com una cosa petita per aprendre a dirigir audiovisual", confessen.

Sobre la sèrie, que ha estrenat la tercera temporada recentment a Netflix, és una "companya de vida" que no abandonen però que tampoc volen exprimir. "Ha tingut una tercera temporada de la qual estem tremendament orgullosos, i esprem a tenir alguna cosa a explicar tan bonica com aquesta per fer la quarta; però no ens acomiadem d'ella", han avançat els Javis.