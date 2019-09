El TNC portarà a Manresa «La Rambla de les Floristes»

'El TNC surt de gira'. Amb aquest epígraf es presenta la doble gira que realitzaran dues estrenes de la temporada 2019/2020 del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) arreu del territori català. Una d'elles, 'La Rambla de les Floristes', de Josep Maria de Segarra, farà parada a Manresa amb dues funcions, l'1 i 2 de febrer del 2020, que inauguraran el Toc d'hivern del Kursaal.

'La Rambla de les Floristes' i 'Solitud', de Víctor Català, visitaran 27 municipis -la xifra pot créixer encara- que han sol·licitat acollir-los, entre ells les ciutats de Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, L'Hospitalet, Mataró, Tortosa, Granollers, Sabadell, Vic, Reus, Figueres i també Manacor. Una iniciativa com aquesta, amb recursos propis del TNC i que permet oferir les produccions als Ajuntaments a preus assequibles, no s'emprenia des de fa deu anys i és possible gràcies a un ajut públic extraordinari de 540.000 euros del departament de Cultura.

Amb aquesta gira el TNC esdevé productor executiu de les gires de les seves pròpies produccions, mentre que els darrers anys els espectacles de la casa que han voltat pel país ho han fet en coproducció amb les sales que hi estaven interessades. Per oferir aquest servei, el departament de Cultura finançarà el cost de la gira.

L'ambició és que les gires tinguin continuïtat els cursos vinents. De fet, Albertí ha assegurat que la temporada vinent, que ja té enllestida, inclou les dues propostes d'espectacle candidates a protagonitzar la propera gira. Albertí vol continuïtat tant de la gira com del tipus d'espectacles: muntatges "molt vinculats" vinculats a les línies de programació pròpies com són la lectura del patrimoni i contemporaneïtat.

Així s'ha fet amb la primera gira d'espectacles amb producció pròpia que el TNC emprendrà després de la llunyana experiència de 'El ball' (2010), el darrer muntatge que va girar en aquestes condicions, protagonitzat per la desapareguda Anna Lizaran i Sol Picó.

'La Rambla de les Floristes' i 'Solitud' són dos clàssics del teatre català, una assignatura pendent a Catalunya, a parer d'Albertí. "Aquest país que a vegades ha llegit amb poca profunditat el seu patrimoni i necessita un reforç de trobada col·lectiva", ha defensat. I per això són els espectacles proposats als municipis perquè els aculin.

El primer, amb direcció de Josep Maria Mestres, és una gran producció que no tots els municipis poden rebre per dimensions i pressupost. Per ara l'han sol·licitat vint Ajuntaments catalans (i el de Manacor), la majoria capitals de comarca i/o de demarcació. Quant a 'Solitud', amb direcció escènica d'Alícia Gorina, que és un muntatge més auster, són 11 els municipis que l'han contractat fins ara. Només tres ciutats (Tortosa, Figueres i Badalona) s'han decidit a programar totes dues obres.

La gira de 'La Rambla de les Floristes', l'espectacle inaugural de la temporada, no engegarà motors fins el mes de gener de 2020 i s'allargarà –previsiblement- fins a mitjans de març. Una estrena de temporada on, segons ha anunciat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, TNC i departament han convidat "tots els familiars dels presos polítics i exiliats".

Quant a 'Solitud', els 'bolos' es faran entre abril i maig, poc després de la seva estrena al TNC (5 de març).

El TNC també posa a disposició dels teatres les activitats paral·leles als espectacles, les quals aporten una nova riquesa artística a les gires: col·loquis, xerrades postfunció, trobades amb euiops artístics, etc. També es planteja la possibilitat d'establir col·laboracions amb les Biblioteques de Catalunya i amb els clubs de lectura 'Llegir el Teatre', que des de fa anys difonen els textos que s'estrenen i es presenten al TNC.