Casa de la Música s'apropa a les aules de tres instituts de Manresa

Amb el propòsit d'apropar la música a totes les aules, Casa de la Música de Manresa ha signat tres convenis de col·laboració amb tres centres educatius de la capital del Bages: l'institut Lluís de Peguera, el Guillem Catà i l'institut Sis. D'aquesta manera i durant tot aquest curs es duran a terme diferents activitats, adaptades a les necessitats, interessos i edat del estudiants, perquè els alumnes de secundària puguin aprendre les eines bàsiques del procés musical. Tècniques de cant, producció musical, visita a la Stroika, funcionament de l'equip de llums i de so en una sala de concerts, creació d'un videoclip, o enregistrament d'una cançó. També se'ls ensenyarà com organitzar una actuació i la importància de la posada en escena, una activitat que prepararan al llarg de curs i que traslladaran a l'escenari de la Stroika. També hi haurà espai per a l'alumnat que tingui interès en el món dels DJs per saber com treballen i quins equips utilitzen.