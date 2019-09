El TNC torna a sortir de gira i portarà a Manresa «La Rambla de les Floristes»

«El TNC surt de gira». Amb aquest epígraf es presenta la doble gira que realitzaran dues estrenes de la temporada 2019-2020 del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) arreu del territori català. La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Segarra (espectacle inaugural), i Solitud, de Víctor Català, visitaran 27 municipis –la xifra pot créixer encara– que han sol·licitat acollir-los, entre els quals, Manresa. La iniciativa, amb recursos propis del TNC i que permet oferir les produccions als ajuntaments a preus assequibles, no s'emprenia des de fa deu anys i és possible gràcies a un ajut públic extraordinari de 540.000 euros del departament de Cultura. De fet, la primera obra de teatre que es va programar al Kursaal després de la remodelació va ser precisament En pólvora, del TNC, el març de fa dotze anys.

Poder programar les grans produccions del TNC –que inclouen repartiments extensos– era també una «reivindicació» dels teatres municipals que, finalment, ha donat resultat, explicava ahir Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, empresa municipal que gestiona els teatres de la capital del Bages. De les dues obres, el Kursaal acollirà els dies 1 i 2 de febrer del 2020 el clàssic de Segarra, que servirà per inaugurar el Toc de Teatre del primer semestre del 2020. Amb aquesta gira el TNC esdevé productor executiu de les gires de les seves pròpies produccions, mentre que els darrers anys els espectacles de la casa que han voltat pel país ho han fet en coproducció amb les sales que hi estaven interessades. Per oferir aquest servei, el departament de Cultura finançarà el cost de la gira.

L'ambició és que les gires tinguin continuïtat els cursos vinents. De fet, el director artístic del TNC, Xavier Albertí, assegurava que la temporada vinent, que ja té enllestida, inclou les dues propostes d'espectacle candidates a protagonitzar la propera gira. Albertí vol continuïtat tant de la gira com del tipus d'espectacles: muntatges «molt vinculats» a les línies de programació pròpies com són la lectura del patrimoni i contemporaneïtat. El darrer muntatge del TNC que va fer gira pel país, el 2010, va ser El ball, amb la desapareguda Anna Lizaran i Sol Picó.

La Rambla de les Floristes i Solitud són dos clàssics del teatre català, una assignatura pendent a Catalunya, a parer d'Albertí. La rambla de les Floristes es presentarà en una versió contemporània de gran format dirigida per Jordi Prat i Coll. Una gran producció que no tots els municipis poden rebre per dimensions i pressupost. Per ara l'han sol·licitat vint ajuntaments catalans (i el de Manacor), la majoria capitals de comarca, com Manresa. Quant a Solitud, amb direcció escènica d'Alícia Gorina, és un muntatge de petit format que han sol·licitat 11 municipis. Només tres ciutats (Tortosa, Figueres i Badalona) programaran totes dues obres.

El TNC també posa a disposició dels teatres les activitats paral·leles: xerrades postfunció, trobades amb equips artístics, etc. També es planteja la possibilitat d'establir col·laboracions amb les Biblioteques de Catalunya i amb els clubs de lectura que des de fa anys difonen els textos que s'estrenen i es presenten al TNC.