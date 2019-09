El parc de l'Agulla de Manresa va acollir ahir la tradicional Trobada deCantaires d'Havaneres que, organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages, arribava a la 36a edició en plena forma. El públic no va fallar: va omplir totes les cadires disponibles i va fer cua per l'indispensable rom cremat. De de les 6 de la tarda i fins a l'hora de tancar aquesta edició, grups d'havaneres d'arreu van regalar tradicionals i noves peces als assistents.