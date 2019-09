Una segona part que no aporta res substancial

it: capítulo 2

? Estats Units, 2019. Terror. 170 minuts. Direcció: Andy Muschietti. Guió: Gary Doberman, basant-se en la història de Stephen King. Intèrprets: Bill Skarsgård (Pennywise), James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverly), Bill Hader (Richie). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu), Ateneu (Igualada) i Yelmo (Abrera)

Les adaptacions a la pantalla gran de les novel·les d'Stephen King han omplert moltes pàgines del cinema rodat en les darreres quatre dècades. Un cicle que tingué un inici més que impactant (la llegendària Carrie, de Brian de Palma, filmada el 1976) i que ens ha deixat una filmografia, tan llarga com desigual, en què sobresurten, curiosament, alguns títols ( Cuenta conmigo i Cadena perpètua) que no responen als paràmetres terrorífics dominants en l'univers del famós i incombustible novel·lista estatunidenc. It, un text publicat el 1986, inspirà el 1990 una minisèrie tan oblidada com oblidable. Però gaudí d'una resurrecció cinematogràfica espectacular fa dos anys amb una versió saludada amb entusiasme per la legió d'incondicionals de King. Ara n'arriba la seva seqüela, ambientada vint-i-set anys més tard dels fets narrats en el títol anterior. Els joves integrants del Club dels Perdedors, que viuen en la ciutat imaginària de Derry, ja han depassat la barrera psicològica dels quaranta i hauran d'afrontar el retorn del fantasma més pertorbador de llur passat, Pennywise, el pallasso sanguinari. Andy Muschietti repeteix com a director i aquesta vegada ens embolcalla (i ens sacseja) amb una posada en escena que pretén aclaparar-nos amb un desplegament impetuós i continuats moviments de càmera. Però la seva proposta no aporta res substancial a la cinta precedent i dilueix la seva càrrega teòricament explosiva en un metratge decididament excessiu (gairebé tres hores). El realitzador argentí ha exhibit novament la seva competència en les regles clàssiques del cinema d'horror, però el seu treball està uns quants graons per sota d'altres cintes recents del gènere que han eixamplat imaginativament els seus horitzons ( La bruja, It Follows, Hereditary?).