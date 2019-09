El Festival Esperanzah! s'obre a nous gèneres en la seva onzena edició

El Festival Esperanzah! del Prat de Llobregat afronta la seva onzena edició amb la clara convicció de seguir incrementant la presència femenina tant en el cartell com en l'organització. En aquest sentit, l'experiència Esperanzah!Es Muher adquireix un caràcter transversal i enlloc de concentrar-se en un sol dia com va succeir en la passada edició s'estén a la resta de jornades i àmbits del certamen. A banda, la cita s'obre a nous gèneres com el trap, i incorpora el cantant Lildami o la formació El Pot Petit. Elèctrica Dharma, Oques Grasses, Itaca Band o Suu, són alguns dels artistes que participaran en aquest festa que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 d'octubre al Parc Nou. Una altra de les novetats destacades d'enguany és la creació de la Banda Esperanzah! que liderarà Natxo Tarrés i comptarà amb la participació de diferents artistes com Alfred Garcia o Txarango.

Després de l'impacte que l'any passat va tenir la celebració d'un dia dedicat al sexe femení amb l'Esperanzah! Es Muher, aquest 2019 els organitzadors del certamen han decidit intensificar-ne la feminització convertint aquesta experiència en un fenomen transversal.

"L'any passat va ser la posada de llarg però entenem que no ha de ser un dia només, hem d'avançar cap aquest moment en què no haguem de fer una diferenciació entre si tenim dones o no a l'organització, ha de ser una normalitat", ha explicat Óscar Rando, codirector del festival. Rando ha destacat l'elevada presència de dones tant a nivell tècnic com en llocs de responsabilitat.

El plat fort d'aquesta proposta tornarà a arribar de la mà de la mateixa Banda Futura del 2018 i amb la mateixa directora artística, Amparo Sánchez, acompanyada de diverses convidades com Ariadnna Puello, La Shica, Las Migas, Marinah o Markia Sierra.

"Participar l'any passat en l'Esperanzah! Es Muher va ser màgic, recordo que tot l'equip tècnic estava format per dones, una cosa que mai passa", ha explicat Alicia grillo, guitarrista de Las Migas. Considera que iniciatives com aquestes són "necessàries" perquè un dia es pugui dir "que una banda formada per dones simplement és una banda".

Una altra de les novetats d'aquest 2019 és l'estrena de la Banda Esperanzah!, amb Natxo Tarrés al capdavant. "El que volem és una formació que representi els valors del festival i en sigui bandera", ha comentat Tarrés que ha assegurat que aquest 2019 ell agafarà el timó d'aquest projecte amb l'objectiu que d'altres músics també s'animin a capitanejar-lo.

Els membres de The Wireless seran els músics d'aquesta banda que oferirà un concert singular en el marc de l'Esperanzath! La cita comptarà amb la participació d'artistes molt diversos com Alfred Garcia, concursant d'OT i veí d'El Prat de Llobregat; diversos components de Txarango, Gerard Quintana, Gemma Humet o la jove Rita Farré, filla d'un dels antics membres de Gossos.

Pel que fa al cartell, destaca l'aposta per nous gèneres musicals com el trap, que arribarà de la mà del cantant Lildami i també la presència d'una formació 100% familiar com és El Pot Petit. També hi seran presents 2019, Oques Grasses, Rebelmadiaq Sound System, l'actor Pepe Viyuela, Elèctrica Dharma, la Sant Andreu Jazz Band, Itaca Band, Yonse, Pablo Superstar o Suu, entre molts d'altres.

A més, el festival tornarà a acollir el Festiclown Esperanzah!, amb diversos espectacles de circ, així com un fòrum social en què la temàtica central serà, aquest cop, el canvi climàtic i la importància de cuidar el planeta.

Durant els mateixos dies de la celebració, i després d'haver- se constituït com a cooperativa el passat mes de maig, se celebrarà una assemblea al mateix Parc Nou en què es donaran a conèixer els motius que han dut els responsables d'aquesta cita musical a fer aquest pas.

Esperanzah! va néixer fa deu anys per "dignificar" el barri de Sant Cosme i per impulsar o col·laborar a través dels seus ingressos en projectes socials, culturals, ambientals, humanitaris i d'Economia Social i Solidària (ESS), com Proactiva Open Arms, Pallasos en Rebeldía o les Dones sàvies de Sant Cosme. En els darrers quatre anys ha generat i destinat més de 400.000 euros a aquest tipus de projectes.