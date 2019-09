Manresa Teatre Musical explora el registre dramàtic amb bona nota

Un to més fosc, un rerefons dramàtic i un guió que gira entorn l'abús de poder, la vida al carrer, l'abandonament, la misèria i el maltractament. Oliver Twist, el musical triat enguany per Manresa Teatre Musical (MTM), ha suposat un canvi de registre en els muntatges que ha produït fins ara l'escola manresana d'arts escèniques. Després de portar a l'escenari adaptacions de Mary Poppins (el seu primer musical, l'any 2012), La Bella i la Bèstia, Hairspray, Moulin Rouge, Hello Dolly, Grease i El Mag d'Oz, en el seu vuitè espectacle els manresans han apostat pel clàssic de Charles Dickens, que explica la coneguda història d'un nen orfe que viu a Londres durant el segle XIX. MTM ha evolucionat, doncs, des d'un registre més distès, innocent i còmic fins a un muntatge dramàtic amb més intensitat, i ha superat amb nota el repte.

L'estrena, aquest cap de setmana al teatre Agustí Soler i Mas de Navarcles amb doble funció, dissabte a la nit i ahir a la tarda, va aconseguir omplir les localitats de l'auditori i arrencar forts aplaudiments del públic, malgrat alguns problemes de so amb la microfonia en la primera de les sessions. Els personatges principals, interpretats eficaçment per un doble elenc d'alumnes, van destacar especialment en una combinació de números solistes i corals que van dotar de ritme l'espectacle. En total, per l'escenari van passar una trentena d'actors i actrius, sota la direcció artística i escènica de Jordi Gener, la direcció musical d'Elisabet Paulet i la producció executiva de Pablo Testa, autor, també, de les coreografies.

L'obra, adaptació al català de la producció que es va estrenar a Londres el 1960, va arrencar amb un gran número coral que transportava el públic a l'orfenat en el qual l'Oliver, com molts altres nens, malvivia i passava gana. Un gest del protagonista, aparentment innocent -el de demanar més menjar a un dels responsables de l'orfenat-, és el punt d'inflexió que fa de catalitzador i precipita els esdeveniments que porten el petit orfe a viure una gran varietat de situacions i realitats. Durant tot el musical, l'Oliver topa amb un món despietat que contrasta amb la seva innocència i bondat. En el seu camí, el protagonista coneix el vell Fagin, un lladre que viu envoltat de nens que roben per a ell, i també Bill Sikes, un delinqüent cruel i sense escrúpols, acompanyat de la Nancy, que encarna la compassió. El tàndem Bill–Nancy, molt ben aconseguit, va brillar amb llum pròpia a Navarcles.

Després de l'estrena a Navarcles, Oliver Twist farà parada en diferents teatres de la Catalunya Central. Un cop tancat el cicle, MTM té previstes adaptacions de musicals tant coneguts com Sister Act i Aladdin.