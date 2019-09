? Esperanzah! va néixer fa deu anys per «dignificar» el barri de Sant Cosme i per impulsar i col·laborar a través dels seus ingressos en projectes socials, culturals, ambientals, humanitaris i d'Economia Social i Solidària (ESS), com Proactiva Open Arms, Pallasos en Rebeldía o les Dones Sàvies de Sant Cosme. Els darrers quatre anys ha generat i destinat més de 400.000 euros a aquest tipus de projectes.