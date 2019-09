Homenatge al músic ametllà Josep Conangla

La segona part del concert estarà dedicada a Josep Conangla i Escudé (1896- 1971), músic de l'Ametlla de Merola estretament vinculat a la vida cultural de la colònia. Conangla és autor d'algunes de les peces més populars que formen part de la història de l'antic nucli fabril, com són les músiques dels Pastorets o nombroses sardanes. Per retre-li homenatge, els seus descendents, molts d'ells vinculats al món de la música i alguns, fins i tot, en l'àmbit professional, interpretaran un recull de la seva obra amb arranjaments realitzats per a l'ocasió.

Tal com explica a Regió7 Josep Maria Conangla, net de Josep Conangla i Escudé, ha buscat peces «conegudes pels ametllans» però amb «versions especials» i amb una formació única integrada pel mateix Conangla al piano i a la direcció; la seva dona, la soprano Carme Oliveras, i les filles i les besnetes de Josep Conangla, Júlia i Carla Conangla, al violí i al violoncel. Nebots i parents del músic de l'Ametlla completaran la formació: Jaume Conangla, al violí; Núria Conangla, al violoncel; Jordi Busquets, a la trompeta, i Anna Busquets, al piano. «Una orquestra familiar», diu.

Aquesta formació interpretarà una selecció de la sarsuela Els bandolers de Cantallops, escrita per Josep Conangla i Lluís Jordà i que el grup de teatre de l'Ametlla va fer voltar per tot Catalunya; també farà un repàs de diferents temes dels Pastorets, dels quals Conangla n'és l'autor de la música. Algunes d'aquestes melodies sonaran a ritme de swing, bolero, samba o ragtime «de manera excepcional», assegura Conangla.