Jordi Lara presenta dissabte a Berga «Sis nits d'agost» convidat per Òmnium

El 6 d'agost del 2007, Lluís Maria Xirinacs va sortir de Barcelona i va pujar a la muntanya per morir-hi sol. Sis nits d'agost (Edicions de 1984), de Jordi Lara ( Vic, 1968), és la història d'aquella anomenada «mort volguda» de Xirinacs, un llibre que narra a través dels ulls d'un escriptor la preparació i els motius de la seva mort i com va afectar tantes persones. Òmnium Berguedà ha convidat l'escriptor vigatà, que presentarà el llibre aquest dissabte, a les 19.30 h, al Casal Cívic (plaça Sant Joan). A més de l'autor, també hi intervindrà Quirze Grifell.