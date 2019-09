L'Ametlla enregistra per primer cop els balls de la festa major amb la Sant Jordi

El teatre de l'Ametlla de Merola acollirà, aquest divendres a 2/4 d'11 de la nit, la presentació del disc Festa Major. L'Ametlla de Merola, un treball discogràfic de les músiques dels balls de la festa major de la colònia puig-reigenca. L'enregistrament ha anat a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que divendres serà al Teatre Esplai en la presentació d'aquest disc, que recull, per primera vegada, les melodies tradicionals que formen part de la història del nucli. Les entrades per assistir al concert, que justament s'inclouen dins dels actes de la festa major, es poden comprar al web www.ametllademerola.cat.

La iniciativa va sorgir fa pràcticament un any sota la direcció del músic Jordi Vilà, Toti, director dels balls de la festa major de l'Ametlla de Merola, ja que fins al moment no havia existit mai cap enregistrament d'aquestes melodies. Fins ara s'utilitzaven gravacions fetes durant la festa major, «però no hi havia cap gravació professional», explica Vilà a Regió7. El president de l'Associació Esplai de l'Ametlla de Merola, Òscar Cabra, es mostra satisfet de realitzar aquest enregistrament, que permetrà conservar una part de la història de la colònia «per sempre» i a la vegada que els ametllans puguin endur-se un record «d'unes melodies que han format part de les seves vides des que eren petits». «És un luxe comptar amb la implicació de la Sant Jordi i de músics de l'Ametlla que sempre hi són, com Jordi Vilà i Josep Maria Conangla», diu.

El disc recull el Ball de Cascavells i el Ball de Nans, amb els arranjaments per a cobla de Josep Conangla i Escudé, datats del 1928; el Ball de Gegants, escrit per Josep Maria Conangla i Triviño el 1990, i el Ball del Gegantó, estrenat el 2016 i obra de Jordi Vilà. També inclou la sardana La Festa Major de l'Ametlla de Merola, de l'avi Conangla. Després de sonar divendres en format concert, les melodies tradicionals tornaran a donar vida als nans, als gegants i als cascavells diumenge que ve, en els actes de la festa major, a la plaça de l'Església. El treball es posarà a la venda durant la seva presentació, al preu de 10 euros, «perquè tothom qui vulgui el compri».

El director musical del projecte, Josep Maria Conangla, juntament amb Jordi Vilà, destaca que s'han utilitzat les partitures originals del seu avi després de revisar-les mínimament. «Són els papers autèntics passats a ordinador i amb l'afegit de les dinàmiques i indicacions musicals necessàries per fer un enregistrament de qualitat». La gravació es va realitzar durant un matí a l'estudi 44.1 d'Aiguaviva després d'un únic assaig amb Conangla i Vilà com a directors de la formació de manera excepcional, que també dirigiran la Sant Jordi al concert. «La qualitat de l'enregistrament és molt bona, perquè els músics són molt bons», assegura Conangla.