Natxo Tarrés lidera la Banda Esperanzah!, amb artistes com Alfred Garcia i Txarango

El Festival Esperanzah! del Prat de Llobregat afronta la seva onzena edició amb la clara convicció de continuar incrementant la presència femenina tant en el cartell com en l'organització. En aquest sentit, l'experiència d'Esperanzah! Es Muher adquireix un caràcter transversal i, en lloc de concentrar-se en un sol dia, com en l'edició passada, la iniciativa s'estén enguany a la resta de jornades i àmbits del certamen. A més, el certamen s'obre a nous gèneres, com el trap, amb Lildami; la presència d'una formació 100% familiar, com és El Pot Petit, i la creació de la Banda Esperanzah!, que la liderarà el manresà Natxo Tarrés.

«El que volem és una formació que representi els valors del festival i en sigui bandera», explicava ahir Tarrés en la presentació d'un festival que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 d'octubre al Parc Nou. En aquesta edició, subratllava el música manresà, ell afaga el timó d'aquest projecte amb l'objectiu que altres músics també s'animin a capitanejar-lo. Els membres de The Wireless seran els músics d'aquesta banda, que oferirà un concert singular que tindrà la participació d'artistes molt diversos, com Alfred Garcia, concursant d' OT i veí del Prat de Llobregat; diversos components de Txarango, Gerard Quintana, Gemma Humet o la jove Rita Farré, filla d'Oriol Farré, de Gossos. El cartell sumarà formacions com Oques Grasses, Rebelmadiaq Sound System, l'actor Pepe Viyuela, Elèctrica Dharma, la Sant Andreu Jazz Band, Itaca Band, Yonse, Pablo Superstar o Suu, entre d'altres.

Després de l'impacte que l'any passat va tenir la celebració d'un dia dedicat al sexe femení amb l'Esperanzah! Es Muher, aquest 2019 els organitzadors del certamen han decidit intensificar-ne la feminització. «L'any passat va ser la posada de llarg, però entenem que hem d'avançar fins que no haguem de fer una diferenciació entre si tenim dones o no a l'organització», remarcava ahir Óscar Rando, codirector del festival. Rando va destacar l'elevada presència de dones tant en l'àmbit tècnic com en llocs de responsabilitat. El plat fort d'aquesta proposta tornarà a ser la Banda Futura del 2018 i amb la mateixa directora artística, Amparo Sánchez, acompanyada de diverses convidades, com Ariadnna Puello, La Shica, Las Migas, Marinah o Markia Sierra.

«Participar l'any passat en l'Esperanzah! Es Muher va ser màgic, recordo que tot l'equip tècnic estava format per dones, que no passa mai», recordava Alicia Grillo, guitarrista de Las Migas. Per a l'artista, iniciatives com aquestes són «necessàries» perquè un dia es pugui dir «que una banda formada per dones simplement és una banda».

A més, el festival, que es va constituir en cooperativa el maig passat i que celebrarà al Parc Nou una assemblea que explicar-ne els motius, tornarà a acollir el Festiclown Esperanzah!, amb diversos espectacles de circ, així com un fòrum social en què la temàtica central serà, aquest cop, el canvi climàtic i la importància de cuidar el planeta.