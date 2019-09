Novi Sad, Capital Europea de la Cultura que reviu la cultura i la converteix en un estil de vida

Els canvis en l'ecosistema cultural de Novi Sad ja són visibles, tot i que encara queda un any i mig fins al 2021, quan ostentarà el títol de Capital Europea de la Cultura. En utilitzar aquest important títol com a desencadenant per posar en pràctica la narració del programa "Per a nous ponts", és cert que el projecte Capital Europea de la Cultura (CEC) deixa al futur Novi Sad llegats sòlids que milloren la imatge cultural de la ciutat: nous programes, nous processos, persones compromeses (ciutadans, institucions culturals, associacions, organitzacions, artistes) i, finalment, nous llocs per a la cultura.

Quatre nous arcs, dels vuit previstos, s'han iniciat fins ara a través del projecte (CEC). Són la base de programes del projecte "Novi Sad 2021 – Capital Europea de la Cultura", dins del qual ja s'han organitzat més de 500 esdeveniments fins ara. La plataforma "Fortress of Peace" al juny va aportar continguts artístics realment excepcionals: exposicions d'Andy Warhol, Henri de Toulouse-Lautrec i una nova destinació turística: escultura creada per la famosa artista Yoko Ono. Així com aquest mes de juny s'explorava el tema de la pau, el mes de maig es va dedicar a joves d'arreu d'Europa dins de l'arc del programa "Futur d'Europa".

Durant tot l'any, la capital de Voivodina a través de diferents projectes i programes reuneix artistes de la regió. Dins els ?o?ek 2019 i 7527 (dues vigílies de Cap d'Any segons dos calendaris diferents, Julià i Gregorià), la futura Capital Europea de la Cultura ha demostrat la seva autenticitat a través de més de 50 esdeveniments, acollint més de 300 intèrprets de Sèrbia, Croàcia, Hongria, Montenegro, Polònia, Alemanya, Romania, Itàlia, Rússia, Estats Units, Xina i França, entre els quals hi havia la violinista de l'Orquestra Filharmònica de Londres, Mr Sim Simic, el conjunt de Roby Lakatos d'Hongria, el famós duo Filatov i Karas de Rússia, així com molts artistes balcànics.

Nous llocs per a Novi Sad



L'últim any, Novi Sad també va aconseguir nous llocs per a la cultura. L'antiga fàbrica de seda va ser restaurada i reintegrada a l'Estació Cultural "Svilara", que continua fomentant el patrimoni cultural a través dels seus programes.

El setembre passat, l'espai dels antics camps de rodatge es va convertir en l'Estació Cultural "Egység". Amb l'objectiu de descentralitzar el contingut cultural, i incloure ciutadans i comunitats locals, hi ha previstes tres estacions culturals addicionals a zones de la ciutat més allunyades del centre.



Actualment s'està construint una altra gran destinació: Creative Polis, que es construeix al lloc del complex industrial "Petar Drapšin", l'anomenat "Kineska", i que acollirà indústries culturals i creatives.

La cultura també està en marxa dins del projecte Capital Europea de la Cultura, de manera que la cultura sobre rodes arriba a totes les parts de la ciutat gràcies a l'estació cultural mòbil "Caravan".

Caravana d'Estació Cultural



El calidoscopi de la cultura està centrat en els esdeveniments de la ciutat. Tot Novi Sad es converteix en escenari entre agost i setembre, durant el calidoscopi de la cultura. Seguint la tendència establerta l'any passat, l'edició d'enguany de Calidoscopi reunirà més de 1.000 artistes, que expressaran la unitat de la cultura d'una manera autèntica a través de més de 400 programes i demostrant que Novi Sad reviu la cultura i la converteix en un estil de vida a través de diverses expressions artístiques. Tot això per assolir la visió de la "Novi Sad 2021 – Capital Europea de la Cultura", que ara és "al començament de les novetats ".