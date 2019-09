La puig-reigenca Maria Basora, nova directora de l'Àrea de Mercats de l'ICEC

Maria Basora (Puig-reig, 1984), llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, és, des d'ahir, la nova directora de l'Àrea de Mercats de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Basora, que té una dilatada experiència en els àmbits de l'audiovisual i les arts escèniques en organitzacions de l'àmbit privat i públic, va treballar a Focus entre el 2003 i el 2014 com a part de l'equip de producció d'esdeveniments, produccions teatrals i produccions audiovisuals, i des del 2016 ha encapçalat el Servei de Producció Audiovisual del Gran Teatre del Liceu. A l'ICEC dirigirà l'àrea que s'encar-rega de la promoció internacional de les empreses culturals catalanes arreu del món. Com a part de la seva nova tasca, la puig-reigenca s'encarregarà de la coordinació dels sis mercats estratègics del departament de Cultura (la FiraTàr-rega, el Trapezi, la Mostra d'Igualada, el Sismògraf, el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa), a banda de coordinar totes les accions que l'Àrea de Mercats organitza per a la promoció internacional de la cultura i les empreses culturals catalanes.

Amb un equip multidisciplinari que treballa en els àmbits de la música, les arts escèniques, el llibre, les arts visuals i la cultura digital, Maria Basora també coordinarà les oficines de l'ICEC a Berlín, Brussel·les, Londres i París.