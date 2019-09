Zubin Mehta: «El meu somni seria que a la Filharmònica d'Israel hi haguessin músics palestins»

El mestre indi Zubin Mehta ofereix aquest dimecres a L'Auditori el penúltim concert de la gira de comiat com a director de l'Orquestra Filharmònica d'Israel. 50 anys després d'accedir al càrrec, Mehta s'acomiada de la formació israeliana però no ho fa dels escenaris, on encara hi té molt a dir. En una roda de premsa aquest dimarts a Barcelona, el mestre s'ha mostrat ple d'energia i ha celebrat el relleu generacional que ha viscut l'orquestra, tot i que queda una assignatura pendent. "El meu somni seria que a la Filharmònica d'Israel hi haguessin músics palestins", ha assegurat un dels directors més prestigiosos a nivell internacional. La cita, inclosa al BCN Clàssics, s'emmarca en la gira mundial "més exitosa que ha fet mai". D'altra banda, el mestre ha elogiat el tenor Plácido Domingo, del qual considera que "ningú ha aconseguit el que ha fet ell com a cantant".

L'Orquestra Filharmònica d'Israel interpretarà a Barcelona una de les composicions més llargues escrites al segle XIX, la 'Simfonia núm. 3 en Re menor' de Mahler, més coneguda com 'La Tercera de Mahler'. Ho farà acompanyada de la mezzosoprano Gerhild Romberger, el Cor de Noies i el Cor Infantil de l'Orfeó Català.

Després de més de 4.000 concerts, serà una de les últimes actuacions del director amb els seus músics, abans del concert d'aquest dijous a Madrid i un festival final a Israel. Mehta, format a Viena, es va veure obligat a deixar els escenaris l'any passat per culpa d'un càncer, però als 83 anys assegura tenir el calendari ple fins al 2022.

Compromís polític

Des del 1969, quan va accedir al càrrec, un dels propòsits de Mehta ha estat promoure la pau a l'Orient Mitjà. "És la tercera generació de la Filharmònica que dirigeixo. Quan vaig començar a dirigir-la estava formada per austrohongaresos ja retirats. L'orquestra que escoltarem demà, en canvi, ja ha nascut a Israel", ha assegurat Mehta. Alguns dels músics de la formació són professors de músics palestins a la universitat de Tel Aviv, un fet que emplena d'esperança el director per tal que a la Filharmònica hi convisquin palestins i israelians.

D'altra banda, el director indi ha qualificat d'"inacceptable" la situació del Caixmir per l'annexió de l'Índia. "Tard o d'hora hi haurà una explosió allà i em sentiré molt malament", ha lamentat. Mehta també ha opinat sobre les polítiques de Netanyahu, amb les quals no hi està gens d'acord. Respecte Catalunya, ha dit irònicament: "Com a indi potser necessitaré un visat per entrar a Barcelona la propera vegada, si marxeu de Schengen".

Mehta, que ha estat al capdavant d'orquestres com la de Nova York i Los Ángeles, ha recordat els seus anys com a director del Palau de les Arts de València, on hi va construir una orquestra de "primer nivell mundial". No obstant, ha lamentat la situació per la qual passa actualment la institució.

Lloances a Plácido Domingo

Preguntat sobre les acusacions d'assetjament sexual al tenor Plácido Domingo, Mehta ha dit que "no hi ha ningú que hagi aconseguit el que ha fet ell com a cantant". "Vaig començar a dirigir-lo des dels meus inicis. Al principi al festival Casals de Puerto Rico, i recentment, quan he estat malalt, m'ha vingut a visitar unes quatre vegades", ha defensat. El director ha dit que espera que la vida de Domingo "continuï sent un èxit com fins ara, perquè encara és un home jove".

El mestre, que tornarà a Barcelona el proper 25 d'abril per oferir un concert al Palau de la Música amb la Filharmònica de Viena, també en el marc del BCN Clàssics, s'ha acomiadat amb un "fins demà", en català, abans d'un concert "que espera amb moltes ganes".