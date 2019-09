Els Carlins inaugura la reforma de la sala amb la intenció d'obrir el teatre a la ciutat

«Obrir les portes de l'equipament perquè la ciutat se'l faci seu». Aquest és un dels grans objectiu dels Carlins, el teatre del carrer Sabateria que, ubicat al Centre Històric de Manresa, presentarà dissabte a la ciutadania les reformes que s'hi han dut a terme al llarg d'aquest any amb una inversió de 163.000 euros. Ho farà a través d'un espectacle multidisciplinari, d'entrada gratuïta.

La part més visible, la que percebrà el públic, és a la sala teatral, que data de final del XIX i que ha abandonat la pàtina decadent del pas del temps: pintada, parets i sostre, amb un elegant gris marengo, i amb una boca d'escenari que ensenya amb orgull les motllures restaurades i la il·luminació restablerta. Sense oblidar els nous cortinatges, com els de les parets laterals que cobreixen les instal- lacions vistes. I la nineta de la sala: la renovació del pati de butaques, amb seients molt còmodes. «El públic ho agrairà», explicava ahir Josep Soler, president de la Fundació Privada Cultura i Teatre, propietària i gestora de l'equipament des del 2006.

El canvi de butaques ha permès posar en funcionament l'amfiteatre. «Teníem unes butaques molt velles i les de la platea les hem traslladat a dalt. Ara tenim un equipament al mig del Centre Històric de la ciutat de 350 localitats totes molt còmodes i amb bona visibilitat», assegurava Soler. Per facilitar la visió, totes les butaques de l'amfiteatre s'han alçat amb unes falques de fusta.

El rentat de cara de la sala, l'estètica, amaga la part més costosa i la menys aparent: el nou sistema de calefacció i aire condicionat, integrat a l'espai. «La calefacció, completament obsoleta, era una de les espases de Dàmocles que tenia l'equipament. No complíem cap normativa, ni mediambiental ni de seguretat, i era imprescindible substituir-la. A més a més del risc que fallés en qualsevol moment i ens obligués a aturar l'activitat». La instal·lació de l'aparell es farà les properes setmanes «però això no afecta la programació». Aquesta era una actuació pendent per completar la llicència d'activitats de la sala. I aprofitant la renovació de la climatització, la sala ha fet puntuals «millores tècniques, de llum i de so perquè l'equipament pugui oferir encara més possibilitats als grups», remarcava Soler.

Les reformes d'aquest 2019 no són «una feina aïllada». Des del 2006, s'ha invertit en la xarxa elèctrica, els extintors, els detectors de fum, el pont de llums... Fins aquesta darrera gran actuació uns 225.000 euros en millores de l'edifici. Com subratllava Soler en la presentació de l'equipament –que ja s'ha fet servir, renovat, en alguns esdeveniments–, les millores responen a un Pla Director que l'entitat va elaborar a tres anys vista: del 2018 al 2020. L'«empenta grossa», però, ha arribat en aquests darrers mesos. El 2017 ja es va fer, també, un pla arquitectònic de tot l'edifici per saber, exactament, com s'havien de «reorganitzar els espais». Sense cap problema estructural, la primera conclusió va ser que «la sala ja servia». Ara, amb una cara ben neta.

La darrera inversió de 163.000 euros que Soler definia «més que una inversió és una aposta de futur en l' equipament», ha estat sufragada per una subvenció de 30.000 euros de l'Ajuntament de Manresa, 45.000 de la Generalitat, 19.000 d'aportacions d'empreses i particulars, i prop de 70.000 euros d'un préstec demanat per l'entitat, que acabava de pagar el del 2006 per la compra de l'immoble.