La Casa de la Música presenta avui amb portes obertes els cursos per a infants

Amb la finalitat d'apropar la música a tots els segments de població, la Casa de la Música de Manresa presenta avui els seus cursos de sensibilització musical per a nens i nenes, amb una jornada de portes obertes que es farà de les 4 a les 6 de la tarda, al Centre de Creació Musical de l'equipament (av. dels Dolors, 17). La intenció és que pares i alumnes puguin conèixer les instal·lacions i el

professorat que acompanyaran els més petits durant el curs, a més d'explorar i experimentar per primera vegada amb els instruments amb els quals treballaran. La idea sobre la qual es procedirà pren com a base que la música és una eina imprescindible per desenvolupar la creativitat i la imaginació dels més petits. Els cursos es dividiran en dos grups: alumnes entre 5 i 6 anys; i alumnes entre 7 i 8. Els cursos es faran els dimecres, de 17 a 18 h i de 18 a 19 h, a partir de l'octubre.