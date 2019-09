Espai Carlins serà la marca de les sales de l'equipament

Aspecte del bar, un dels espais on hi ha l'activitat escènica de petit format del Barlins Teatreria

Si bé la sala és aquests dies la protagonista dels Carlins, l'immoble, com explica Josep Soler, «té molts altres espais que es podrien utilitzar, com diferents patis exteriors i sales que, progressivament, volem rehabilitar perquè la sala Els Carlins es converteixi en l'Espai Carlins». Aquesta serà, remarcava Soler, la «marca» que englobarà en el futur «tots els espais» d'un equipament de gestió i propietat privada però de «vocació pública». Un dels plantejaments seria fins i tot traslladar l'entrada on havia estat inicialment, al car-rer Sant Miquel. L'edifici, amb l'actual entrada pel carrer Sabateria, ocupa un espai comprès entre el carrer Sant Miquel, Sabateria, Pedregar i Beates.

En els darrers anys s'han arreglat diferents sales d'ús polivalent que serveixen per a la gestió de l'entitat i per a la formació. De fet, els tallers de teatre han estat un dels pilars de l'activitat de la sala, que n'ofereix de manera contínua des del 1995.

Un dels objectius a curt termini és tornar a tenir un servei de bar que, a més, suposaria per a l'entitat «un suport econòmic». Des del 2017, el petit escenari del bar i l'espai que havia estat el menjador s'ha reconvertit en Barlins Teatreria, un espai escènic pensat per a propostes de petit format.