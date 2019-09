Un espectacle multidisciplinari que vol convidar el públic a saludar la nova etapa del teatre

«L'essència d'aquesta casa és el teatre però sempre hem estat oberts a qualsevol manifestació artística i cultural, i així ho hem volgut reflectir en l'espectacle amb què, dissabte, inaugurarem la sala». L'actriu Àngels Torrens, del grup de teatre dels Carlins, va ser l'encarregada, ahir, d'esgranar els trets generals d'un muntatge que vol «convidar» la ciutadania a gaudir de la renovada sala amb una proposta «multidisciplinària». Amb la idea i la coordinació de Fina Tàpias, per l'escenari desfilarà al llarg d'una hora la música, amb noms com David Martell; Rosa M. Ortega, amb la Coral Universitària de la FUB; la veu i la guitarra d'Oriol Barri; la dansa, amb l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages; la poesia, amb Ivan Padilla i Alícia Puertas, i el teatre, amb l'elenc «de casa». Un dels fils conductors seran alguns dels darrers muntatges que han portat a escena el grup teatral. La festa començarà a 2/4 de 10 de la nit, amb entrada lliure, i Carles Claret farà de mestre de cerimònies. L'entitat ha convidat, també, una «representació de les associacions que han col·laborat amb nosaltres al llarg dels anys». No hi faltarà la presència institucional de la ciutat i de la Generalitat, amb Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.