El Festival Màgic s'apropa al públic

La màgia empeny amb força. Així ho corrobora la cinquena edició del Festival Màgic de Manresa que se celebrarà dissabte a la capital del Bages amb més de 40 mags en les quatre activitats programades al teatre Conservatori i a la plaça de Sant Domènec. El certamen, assegura Jordi Carulla, president de l'Associació Màgia Central, certifica el bon moment que està vivint aquesta disciplina a la ciutat, en especial entre el públic més jove. El festival, organitzat per Manresa+Comerç, l'Associació Màgia Central, El Galliner i amb el suport de l'Ajuntament, introdueix petits canvis coincidint, explica Carulla, «amb el cinquè aniversari». Un d'aquests canvis serà la carpa màgica, amb membres de l'entitat manresana que faran números de màgia de prop («de tu a tu») i que s'instal·larà tot el dia a la plaça de Sant Domènec. Allà mateix, a 2/4 de 7 de la tarda, el Mag Struc oferirà l'espectacle gratuït Struc Magic Theater, en un vagó de tren convertit en escenari.

A Sant Domènec s'instal·laran, també, cinc carpes amb botigues de màgia i un punt d'informació del festival on es podran fer, també, les inscripcions al Taller de Màgia, que es farà a l'Espai Sant Domènec (teatre Conservatori). Els tallers (d'11.30 a 13 h) ja tenen 50 inscrits i aniran a càrrec de 3 mags, membres de l'associació de mags de la Catalunya Central.

En la presentació d'ahir, Antoni Daura, president de la UBIC, remarcava la importància d'agermanar comerç i cultura i definia el festival com «una bona manera d'apoderar el carrer. Tots els eixos comercials han de ser un espai lúdic i cultural on passin coses». Àngels Serentill, d'El Galliner, encar-regat de la logística, va recordar el pas pel festival, l'any passat, del solsoní Pere Rafart per destacar la «consolidació» del certamen i el fet que «la ciutat s'ha convertit en un focus d'aquesta disciplina».



Concurs al Conservatori

Però, a banda dels tallers, un dels punts forts del certamen és el Concurs de Joves Mags, que presentarà el Màgic Pol i que es farà al teatre Conservatori a partir de les 12 del migdia. De les quinze propostes rebudes el jurat n'ha seleccionat 7, de joves entre 12 i 17 anys, entre els quals l'artesenc de 13 anys Bernat del Río (Mag del Ri), que fa grans il·lusions. Però també es podrà veure manipulació, màgia de saló, mentalisme... una mena de « Got Talent amb molta qualitat». Com explicava Carulla, «recomano a tothom que hi assisteixi, però enguany l'entrada estarà dividida en torns per tal de no molestar els participants». Tot i això, la idea és que el públic pugui «compaginar» les visites als tallers i al concurs. Com és habitual, el guanyador prendrà part en l'espectacle de cloenda, el plat fort del festival.

La Gala del Festival Màgic de Manresa (12 euros) es farà a la nit (21 h), també al teatre Conservatori, i tindrà com a mestre de cerimònies el popular Màgic Andreu. Proposen, expliquen, «màgia més intensa». Hi prendran part Marina, que debuta com a maga després d'haver estat deu anys en els escenaris fent d'ajudant; Álvaro Cortés, que va gua-nyar el concurs de joves mags l'any passat i que presentarà un número de manipulació; i l'il·lusionista Alis Kim: «Ens ha costat molt poder comptar amb ell, té una llarga trajectòria a l'estranger, sobretot actuant a l'Àsia. Eleva, i molt, el nivell del festival», asse-nyalava Carulla.

En cas de pluja, tan la fira màgica com l'actuació del Mag Struc es traslladaran a l'Espai Sant Domènec.