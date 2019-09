«La sala ja la tenim però queda molt per fer», explicava ahir Josep Soler. Per exemple, rehabilitar el vestíbul, la part interior de l'escenari i els camerinos (en la imatge de la fotografia). Quan el 2017 un equip d'arquitectes va fer el pla arquitectònic de l'immoble no va detectar cap problema «estructural» però l'estudi va servir per «tenir clar com s'havien de reorganitzar els espais. Sabem cap on hem de tirar, però de mica en mica».