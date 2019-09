La tercera edició del BAM Cultura Viva aposta per la música de proximitat i les arts visuals

La tercera edició del BAM Cultura Viva tornarà a omplir el recinte de la Fabra i Coats el pròxim 21 de setembre de música en directe, tallers i activitats per a totes les edats, durant les Festes de la Mercè 2019. En el marc del programa Barcelona Acció Musical, l'espai Cultura Viva oferirà un punt de trobada i d'experimentació musical a través de propostes artístiques de proximitat i relacionades amb la performance i les arts visuals. L'espai ubicat al barri de Sant Andreu, que té com a eix principal la música, posarà el focus en "l'impuls dels diferents teixits musicals de la ciutat", tal com ha explicat el director de Cultura Viva, Daniel Granados. Amb una programació diversa escollida entre més de 600 propostes valorades, la Fabra i Coats, acollirà cinc espais musicals, un dels quals es destinarà a una retransmissió radiofònica de la festa en directe des dels estudis del recinte.

El BAM Cultura Viva és "una altra manera de fer i produir cultura fora de la logística de la indústria convencional", ha assegurat el director de l'organització, Daniel Granados. "És un tipus de participació que fuig de la lògica convencional i que es presenta com un espai on les famílies poden venir a gaudir de la música", ha afegit durant l'acte de presentació de la tercera edició del festival.

I és que el BAM Cultura Viva es presenta com una proposta de festa major que s'organitza de manera col·lectiva amb l'objectiu de repensar la indústria musical i generar espais de trobada que vagin més enllà de la dicotomia entre el públic i els artistes. "Barcelona té molts sectors de reflexionar sobre el món cultural i de la música", ha explicat el director de Cultura Viva, motiu pel qual el festival no se centra exclusivament a oferir concerts en directe. "És un pretext per trobar-nos de manera festiva tota la gent que treballa en el món de la música" a la ciutat, un conjunt de relacions que, ha assegurat Granados, van més enllà de "la lògica industrial".

El director de Cultura Viva ha afirmat també que una de les tasques principals de l'espai és "detectar quins són els espais de producció cultural de gran valor públic, vinculats a l'economia social, la gestió comunitària, el feminisme i la cultura lliure" per tal de crear infraestructures i xarxes que permetin "articular projectes concrets al voltant del dret cultural per reproduir noves identitats".

Per aquest motiu, la nova edició del festival comptarà amb diverses propostes artístiques escollides entre més de 600 sol·licituds (una quantitat de peticions molt superior a les de les edicions passades) i la implicació de projectes que s'inclouen dins el programa de Cultura Viva, com el Discofòrum o la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. Per exemple, una de les novetats és la retransmissió en directe de Ràdio Fabra, que amb un programa conduït pel periodista Carles Novellas, farà un seguiment radiofònic del festival.



"Repensar" la idea de festival

"No només hi ha un format de consumir o accedir a la música", ha assegurat Granados i ha afegit que amb la programació d'enguany es busca "qüestionar" la indústria de la música per trobar un "espai relacional" entre els creadors i el públic que sigui "integrat i menys jeràrquic".

És per això que la tercera edició del BAM Cultura Viva inclou projectes musicals variats, que s'emplaçaran en 5 espais musicals diferents. El festival englobarà projectes festius, urbans i populars (BCN Afrobeats o Agozao), agrupacions properes al funk i al jazz (Cyklada), col·lectius de hip hop (Taibi) o agrupacions vinculades amb la música experimental o de proximitat.

El cartell d'aquest any, a més, oferirà propostes relacionades amb la dansa, les arts visuals i la performance (Bofirax o Sosun Dance), mostra de la voluntat de l'organització de donar "llibertat als artistes a l'hora de presentar les seves propostes", segons ha explicat la co-coordinadora de Cultura Viva, Anna Cerdà.



Programació

L'esdeveniment comptarà també amb una nova edició de la paella musicada i de la segona edició de la Fira Discogràfica també es farà present al BAM Cultura Viva 2019 que, amb l'objectiu de recuperar un dels projectes inicials del BAM i de crear una xarxa entre els segells discogràfics, el públic i els artistes, es presenta com "un espai de mostra" per a tota mena de segells discogràfics que treballen de forma alternativa amb els artistes, tal com ha assegurat el responsable, Sergi Espinosa.

En aquest sentit, Cerdà afegeix que amb la Fira no es pretén "descobrir" una manera alternativa de treballar dins la indústria musical, sinó dur a terme una "feina de visibilització" en "un context de festa major" per demostrar la compatibilitat d'ambdós conceptes.

D'altra banda, i en relació a la possibilitat de pluges aquest cap de setmana, l'organització del festival ha assegurat que no tenen la previsió d'anul·lar cap acte programat, ja que l'esdeveniment es durà a terme al voltant dels porxos del recinte.