«El Passeig podria ser la Rambla i el Barri Antic, el Raval»

Amb una revetlla de Sant Joan típica del segle passat a la plaça Major de Manresa, l'equip de la sèrie Hache tancava el 26 de febrer passat els dies de rodatge a la capital del Bages. Des del novembre, quan va començar la filmació a Manresa, l'equip artístic i tècnic va passar per l'antic recinte fabril de l'Anònima (convertit en un gimnàs i centre d'operacions del rodatge), pel passeig de Pere III, pel barri de Valldaura, per diferents localitzacions del Centre Històric, per la Seu i per l'antiga fàbrica Pirelli. Ahir, la plataforma Netflix feia públic el dia de l'estrena, l'1 de novembre a tot el món, i també ensenyava el tràiler d'un thriller inspirat en fets reals i ambientat als anys seixanta, a Barcelona. Entre les imatges, molt centrades en els actors, els ulls ben entrenats caçaven el passeig de Pere III, la Seu o Pirelli.

El rodatge d' Hache a Manresa va comportar diversos dies d'afectacions viàries i, sobretot, va cridar l'atenció de centenars de curiosos en les escenes d'exterior, en especial les rodades al passeig de Pere III, amb la façana de l'edifici de la botiga Centregràfic transformada en l'entrada del local nocturn Club Albatros, centre neuràlgic de la trama; o les de la plaça Major amb la crema de la foguera. Hache, dirigida per Jorge Torregrossa ( La vida inesperada, Fariña, Velvet Colección), tindrà vuit capítols que explicaran la història d'Helena (Adriana Ugarte), una prostituta que acabarà assumint el control del tràfic d'heroïna que dirigeix Malpica (Javier Rey), cap d'una banda mafiosa. A la banda de la llei, l'inspector Alejandro Vinuesa (Eduardo Noriega). Aquest thriller, creat per Verónica Fernández ( Cuéntame, El Príncipe, Velvet Colección) i produït per Weekend Studio, suma en el repartiment Pep Ambrós i Marc Martínez, en el paper, respectivament, de l'advocat Julio Senovilla i l'implacable Arístides –ambdós homes de Malpica– i Íngrid Rubio com a Celeste, l'encarregada de l'Albatros.