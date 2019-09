Periodistes de set diaris europeus s'interessen pels sistemes de treball de Regió7

El grup observa in situ el procés d'elaboració de Regió7

El grup observa in situ el procés d'elaboració de Regió7 hajar echenouili

Set periodistes de diaris regionals europeus han passat per les instal·lacions de Regió7 per conèixer de primera mà els processos de treball de diari i, molt especialment, la forma com la redacció ha integrat el seu treball en paper i en web. Els diaris presents en la comitiva han estat ADZ (Romania), Aland (Illes Aland, Finlàndia) Österbottens Tidning (Jakobstad, Finlàndia), Szabadsag (Kolozsvár-Cluj, Romania), Primorski Dnevnik (Trieste, Itàlia), Uj Szo (Eslovàquia) i Dolomiten (Tirol del Sud, Itàlia).

Els set periodistes s'han desplaçat a Catalunya dins un viatge d'estudi organitzat per l'associació periodística europea Midas, de la qual forma part Regió7. L'expedició va poder visitar les instal·lacions de Vilaweb i, gràcies a la col·laboració del Diplocat, van poder veure de primera mà la celebració de la Diada, van ser rebuts pel conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i també van fer una salutació al president de la Generalitat, Joaquim Torra.

A Manresa van participar en una sessió de treball amb el director de Regió7, Marc Marcè, durant la qual es van exposar les diferents experiències d'integració del treball redaccional per al paper i per a la web, i algunes de les claus dels diferents graus de transformació digital en què es troben els respectius diaris. Al Bages, aprofitant l'expedició a Manresa, van poder visitar Montserrat i el santuari de la Cova, on van conèixer la transcendental estada de sant Ignasi a la capital del Bages ara fa gairebé cinc segles.