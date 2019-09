Col·lapse per comprar una entrada per veure Rosalía a Barcelona

Després del que va passar dimecres a la prevenda, en què milers de fans es van queixar de que les entrades s'havien evaporat en tot just un parell de minuts, aquest divendres s'obria la venda general per als concerts de Rosalía a Barcelona i Madrid a desembre.

Aquesta era la segona i última oportunitat per fer-se amb un preuat bitllet per a una d'aquestes actuacions, que tindran lloc el 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el dia 10 al WiZink Center de Madrid.

Però aquest divendres al matí ha passat bàsicament el mateix que dimecres i, el que a primera hora era il·lusió i nerviosisme, s'ha tornat ràpidament en frustració en no poder comprar les entrades desitjades.

On són les entrades? Això es pregunten molts a Twitter, incrèduls, queixant-se pel temps d'espera a la cua virtual per després, arribat el moment, trobar el terrible cartell d'entrades no disponibles.

Els laments s'acumulen a les xarxes socials, on molts assenyalen la presència des de ja de les entrades a llocs de revenda però molt més cares, mentre altres reclamen segones dates en ambdós recintes per atendre la demanda.

Cal remarcar que també hi ha qui les ha aconseguit, és clar, encara que en les xarxes socials, ja se sap, guanyen els que expressen el seu malestar. Que en aquest cas en particular, a més, són majoria.