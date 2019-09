Crítica social sota pintures coloristes i surrealistes d'Antoni Roixes a Josa del Cadí

L'entorn condiciona l'artista de forma inevitable. L'artista plàstic manresà Antoni Roixes fa dos anys i mig que viu en una masia a Vallcebre després d'haver estat vivint a Tòquio i a Mèxic, un contrast que ha tingut un impacte directe en la seva obra. Algunes de les seves darreres creacions es podran veure des d'avui al restaurant Ca l'Amador a Josa del Cadí, en una exposició que s'inaugurarà a les 18h. La mostra hi serà fins el proper 15 de novembre, abans de traslladar-se a l'Espai Rubiralta de Manresa, on Roixes va exposar ara fa dos anys per última vegada.

A Ca l'Amador hi haurà 10 de les més de 20 obres que Roixes ha fet els últims dos anys que segueixen la línia de l'artista a nivell formal (coloristes, impregnades de surrealisme pop) i que conceptualment posen el focus en « la reflexió sobre la relació que hi ha entre l'ésser humà i el planeta, la forma de consumir, de viure... És una obra crítica», assenyala l'autor manresà. Les pintures, en les quals hi ha un missatge ecologista implícit, estan fortament motivades per l'entorn. «Viure a la muntanya, allunyat de tot, et fa ser més conscient de segons quins problemes. És probable que ara pari més atenció a la forma de consumir, a la vida pausada», afirma Roixes.

L'ecosistema artístic no només canvia el missatge, sinó també la forma de treballar. «A l'estiu aprofito per treballar a fora de casa, contactar amb la natura, mentre que a l'hivern em tanco a l'estudi». Precisament del contacte directe amb la natura han nascut una sèrie de tòtems fets de fusta, pedra i ferro que Roixes té a l'exterior de la Masia. «És la primera vegada que faig escultura, els tòtems sempre m'havien impressionat molt i sempre hi havia volgut treballar», explica Roixes. N'hi ha de petit format i d'altres que superen els 4 metres repartits per l'exterior de la Masia.

De fet, Roixes i la seva dona volen convertir la Masia de Can Roc, on viuen, en un espai multidisciplinar i, aprofitant que es troba dins el Camí dels Cingles, convertir-lo en un equipament que combini el turisme, l'art i la cultura. «Volem anar omplint la masia d'art. Que quan els caminants hi passin s'hi aturin, encuriosits». L'artista vol començar a introduir l'escultura en les seves exposicions de forma gradual. «A Ca l'Amador només hi haurà pintura, però al desembre també presentaré a l'Espai Rubiralta algun tòtem de petit format (una mica més d'un metre d'altura).

La inauguració comptarà amb la presència del músic manresà Albert Palomar que presentarà «La llosa del cavall», el seu últim treball el qual Antoni Roixes n'ha dissenyat la portada així com un tast del xef de Ca l'Amador, el reconegut cuiner santjoanenc Diego Alías.