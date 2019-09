Una exposició de l'artista visual Alán Carrasco a l'ADN Galeria, Premi Art Nou 2019

L'artista visual Alán Carrasco i la seva exposició 'A Soviet militiaman eats a McDonald's hamburger in Moscow' a l'ADN Galeria han estat guardonats amb el Premi Art Nou 2019, atorgat per La Capella. Les integrants del jurat del Premi Art Nou 2019 - l'artista Anna Dot i les comissàries Hiuwai Chu i Alexandra Laudo - han destacat "l'audàcia amb què l'artista ha sabut revisar un episodi destacat de la història del capitalisme i les relacions entre el bloc comunista i l'occidental combinant el rigor de la investigació historiogràfica, l'anècdota, l'humor i el relat ficcional". La mostra encara es pot visitar fins al 28 de setembre. El Premi Art Nou consisteix en 2.000 euros per l'artista guanyador/a, i aquesta és la vuitena edició en què és atorgat per La Capella (ICUB).