Rosalía anuncia un segon concert al Palau Sant Jordi

Rosalía farà un segon concert al Palau Sant Jordi el 8 de desembre, després que les entrades per al primer –previst per al dia abans- s'han exhaurit en menys de dues hores. Les entrades per al nou concert de la cantant catalana, que manté així el seu ascens imparable, sortiran a la venda el proper dilluns a les 10h del matí des del web de LiveNation i a les 13h a Ticketmaster i El Corte Inglés. Des que es va obrir la venda anticipada, la revenda d'entrades a preus desorbitats s'ha fet palesa tant a les xarxes socials com a plataformes extraoficials. Diverses webs ja ofereixen localitats per preus superiors a 1.000 euros. Els preus de les entrades oscil·len entre els 28 i els 65 euros, sense despeses de gestió.

La venda s'ha iniciat a les deu del matí a través de dues plataformes i, des de minuts abans de l'hora prevista, els usuaris que volien accedir-hi eren informats que es trobaven a la "cua virtual" pel volum de gent que ho estava intentant alhora.

La gira de 'El mal querer' ha portat a Rosalía pels Estats Units, Portugal, Anglaterra o Suïssa, mentre que a Barcelona va ser el Primavera Sound qui va oferir a Rosalía el seu primer bany de masses amb el públic barceloní. Era el mes de juny passat quan la cantant desplegava tot el seu potencial coreogràfic i vocal i oferia temes com 'Barefoot in the Park' interpretat conjuntament amb James Blake.

No era la primera vegada que Rosalía actuava a Barcelona, ja que va debutar al Sónar un any abans, en una exhibició que suposava una declaració d'intencions de l'any que li esperava a la cantant del Baix Llobregat.

Catalunya tenia una altra oportunitat per veure-la aquest estiu, el Doctor Music Festival, però la cancel·lació del certamen va restar-li una ocasió per actuar a casa. A la resta de l'Estat ha fet parada al Mad Cool de Madrid i al BBK Live de Bilbao.

Amb aquest historial, Rosalía va anunciar el 16 de setembre el primer concert en un recinte de la dimensió del Sant Jordi i sense estar emmarcat en el cartell d'un festival. Així doncs, serà la protagonista única dels concerts que oferirà a Barcelona i a Madrid i que serviran per tancar la gira de l'àlbum que l'ha consolidat com a estrella internacional. Si bé aquest segon àlbum, 'El mal querer' (2018), va suposar un gran èxit tant comercial com de crítica, diversos 'singles' i col·laboracions amb artistes internacionals el 2019 han catapultat la seva popularitat. 'Con altura' amb J Balvin, amb què va guanyar dos premis MTV, 'Aute cuture', 'Yo x ti, tú x mí' amb Ozuna o el seu primer tema amb català, 'Milionària', són una mostra de l'èxit que ha tingut la fusió de flamenc i músiques urbanes proposada per l'artista.