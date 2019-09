El sentiment de pertinença es fa palès en la inauguració de l'exposició de Regió7 a Moià

«Una aventura en comú al llarg de 40 anys». Aquesta frase, que es podria aplicar a una sòlida unió al llarg del temps, la va utilitzar ahir el director d'aquest diari, Marc Marcè, per definir el que vol ser «Instantànies de quatre dècades cabdals», l'exposició que celebra els 40 anys de Regió7 i que ahir s'inaugurava al Museu de Moià-Casa Rafel Casanova amb l'alcalde de la població Dionís Guiteras, el regidor de Cultura, Gabriel Roselló, i la directora de l'equipament, Marta Fàbrega.

I si bé la frase que encapçala l'article la podria subscriure qualsevol de les ciutats que ja han acollit la mostra, el sentiment de pertinença, de territori, va tenir ahir una significació especial a Moià, capital 0ficial de comarca des del 2015, capital natural del Moianès històricament. En el públic, regidors del consistori com Maria Tarter ( Junts per Moià), Dídac Rimoldi (Capgirem Moià), Susana Tàpia (PSC); les regidores de Castellcir, Elisabet Blaya i Maria Balaguer, i el veterà corresponsal de la comarca, Joan Capdevila.

Recórrer l'exposició, ubicada a la sala de mostres temporals del museu, és com entrar en un laberint per on, a través d'una quinzena de plafons, desfilen quaranta anys d'històries que han vertebrat la Catalunya Central. No llegiran els dos milions de notícies que s'han publicat en aquestes últimes quatre dècades perquè, com va subratllar Marcè, «seria impossible». Tampoc les llegiran de manera cronològica perquè seria «avorrit». Però sí per temàtiques i amb un objectiu: convertir l'exposició en una experiència pensada per «passejar i badar on els lectors de més de 15 o 20 anys trobaran records que els connectaran amb el que han viscut». Ells, les passes per esdevenir comarca, o els seus veïns bagencs els incendis del 98, per exemple. Perquè, com va fer ressaltar Marcè, «hi ha moltes coses que ens uneixen en aquest ter-ritori». I totes -també els problemes amb l'autopista i el tren- «creen la consciència d'una comunitat que viu junta». Guiteras, que va compartir la importància de subratllar «el que ens uneix com a territori» i en especial «els problemes de la gent», va aprofitar la inauguració per fer una «confessió». Periodistes i polítics, va dir, «no sempre tenen una bona relació, però és una relació imprescindible per al benestar democràtic.Que tothom faci la seva feina amb total independència és sinònim d'una societat viva». Per a l'alcalde de Moià, la professió periodística viu temps difícils: «Els periodistes estan en un punt de mira molt injust per les pressions econòmiques, polítiques, socials, precarietat laboral...». El desig? «Força i valentia» als professionals de la informació i a Regió7 «continuar sent independents» per continuar «avançant». 40 anys, va assegurar l'alcalde, és de «jovenassos».

La inauguració es va completar amb un brindis d'agraïment mutu i amb una passejada per l'exposició -que comença amb el referèndum de l'1 d'octubre- comentant les imatges i les portades. En blanc i negre i a color. I molt «didàctica», com va assenyalar Fàbrega. La primera aturada? Amb la fotografia dels alcaldes i moianesos que eren al Parlament el dia que es va aprovar la comarca. Una foto històrica en què apareixen molts dels que ahir eren presents a l'acte.