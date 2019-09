L'antic bar manresà La Maduixa reobre portes avui, dissabte, reconvertit en L'Arc

L'antic bar La Maduixa (Sant Francesc, 11) reobre portes avui amb nous propietaris i nova identitat. Ara, el local portarà el nom de L'Arc, però buscarà retornar a l'essència de La Maduixa. «Volem ser un bar que dinamitzi el Barri Antic de Manresa i que doni espai a la música, teatre, monòlegs...», explicava ahir Dani Vilaseca, un dels propietaris juntament amb la seva dona, Lluïsa Arbiol. «Estem en contacte amb espais com El Sielu, la Gramola i L'Alzina, i provarem de fer un front comú per atraure més gent al barri», asse-nyala Vilaseca. Després que tanqués La Maduixa, el local va passar a dir-se La taverna dels 7 turons, on la proposta era més semblant a la d'un restaurant que a la d'un bar musical. La idea és portar una dotzena d'espectacles l'any.