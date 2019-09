L'autor berguedà (3r per l'esquerra) al costat de l'alcalde de Calldetenes i del poeta Lluís Solà.

L'autor berguedà (3r per l'esquerra) al costat de l'alcalde de Calldetenes i del poeta Lluís Solà. G. Montanyà

La tarda del 21 de setembre d'enguany es van concedir al Teatre-Auditori de Calldetenes els premis literaris de Calldetenes en memòria d'Armand Quintana. En l'apartat de narrativa els guanyadors ex aequo van ser l'escriptor Francesc Puigpelat i l'autor berguedà Màrius Moneo Vilalta per l'aplec de narracions que porta per títol Relats d'empedreïts. El premi està dotat amb tres mil euros i la publicació de l'obra, que es farà pels voltants de la diada de sant Jordi de l'any vinent.