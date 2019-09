?La segona part del concert va servir per retre homenatge al músic ametllà Josep Conangla, autor d'una bona part de l'arxiu sonor de la colònia puig-reigenca. Josep Conangla (1896- 1971) va arranjar els balls de nans i cascavells el 1928, i entre la seva obra destaquen les melodies dels Pastorets o de la sarsuela «Els bandolers de Cantallops». Després de la presentació del disc, els seus descendents músics van protagonitzar una actuació amb arranjaments i versions per a l'ocasió d'una part de la seva obra. Tres generacions juntes dalt de l'escenari per recordar un dels ametllans més implicats en la vida cultural de la colònia.