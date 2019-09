«Si l'espectador no s'il·lusiona és que el mag fa alguna cosa malament»

Per què et dediques a la màgia?

El meu cosí em va ense-nyar un joc i em va encantar. Tenia 12 anys, i fins ara. No he parat i cada dia treballo amb la màgia, assajant.

Has fet un espectacle de manipulació, que és dels més difícils tècnicament...

Sí perquè treballes amb les mans i has d'assajar molt. No és com clavar espases. No hi ha truc. A la màgia no hi ha trucs sinó que tot és il·lusió. L'espectador s'ha d'il·lusionar i emocionar. En cas contrari vol dir que el mag fa alguna cosa malament.

Et voldries dedicar professionalment a la màgia?

Sí. Tinc pensat fer un espectacle de teatre d'aquí a 2 o 3 anys i fer una petita gira. Però és difícil.

Com n'has après?

A base de quedar amb mags. Tot s'aprèn. Expliques com fas una cosa, i els altres ho fan d'una altra manera, veus que podries canviar una cosa i fer-ne una altra. Ara que som joves hem d'aprendre dels altres mags.