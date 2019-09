El teatre de l'Ametlla esdevé una festa en l'estrena del disc de músiques locals

No era diumenge de la Festa Major de Sant Mateu, ni tampoc la plaça de l'Església, però divendres, al Teatre Esplai de l'Ametlla de Merola, s'hi va respirar un ambient molt similar al que es viurà aquest migdia durant un dels actes més tradicionals de la festa major de l'antiga colònia fabril. Un ambient d'alegria i emoció per escoltar peces que formen part de la vida dels ametllans.

L'equipament cultural va acollir divendres la presentació oficial del disc Festa Major. L'Ametlla de Merola, que recull totes les músiques dels balls de la festa major del nucli, les mateixes que avui tornaran a sonar –ja a la plaça de l'Església– per donar vida als nans, gegants i cascavells. L'Associació Cultural Esplai ha fet una aposta per conservar el seu patrimoni musical amb l'enregistrament per primer cop d'una dotzena de melodies que formen part de la seva història, i en el marc dels actes de la festa major, prop de dos centenars de persones van assistir a la posada de llarg d'un projecte que demostra que la petita colònia industrial puig-reigenca no s'atura i vetlla per preservar la seva identitat.

La cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona no només ha fet l'enregistrament del disc, sinó que divendres va ser a l'Ametlla de Merola en el concert d'estrena del treball. El públic, entregat des del primer minut, tenia clar que no escoltarien cap melodia nova. Coneixien a la perfecció el repertori sense la necessitat d'haver de mirar el programa de mà o el llibret del disc que molts ja havien comprat. Però això no va impedir que el teatre de la colònia –ara ja amb butaques de debò– vibrés amb les interpretacions d'una de les millors formacions de cobla del país. Són les músiques que els ametllans han sentit tota la vida, que els traslladen a la seva infantesa i que els situen entre família i amics a la plaça de l'Església el diumenge de festa major.

Després de la primera melodia del ball de cascavells, el públic va esclatar en aplaudiments. Només va ser el principi. Els espectadors van deixar-se anar, no únicament amb fervoroses ovacions, sinó també cridant «aire!», tal com es fa tradicionalment a la plaça durant el ball dels cascavells i dels nans, picant de mans al ritme de la música o fent anar els braços de dreta a esquerra mentre sonava la música del galop –fent voleiar el programa de mà, en comptes del mocador.

Josep Maria Conangla i Triviño, net del músic Josep Conangla –encarregat d'arranjar algunes de les peces del disc–, i Jordi Vilà van posar-se al capdavant de la Sant Jordi en una nit d'emocions per als responsables de la iniciativa i també per a molts dels espectadors que ocupaven la platea. El president de l'Associació Cultural Esplai, Òscar Cabra, va agrair a tots els que s'han implicat per fer realitat el projecte, fet que demostra que «l'Ametlla està ben viva». Després d'una nova llarga ovació, els músics de la cobla van repetir el galop del ball de gegants. El públic no va fallar i de nou els programes de mà van esdevenir mocadors. Una festa.