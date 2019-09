Els Carlins estrena la reforma amb un ple de gom a gom i amb l'escalf d'entitats culturals

El muntatge, amb guió de Fina Tàpias i coordinació de Txell Vall, va començar amb una projecció en què es va poder veure el procés de les obres. Les imatges van donar pas a l'actuació del cantautor Oriol Barri, seguida d'un fragment de L'art de la comèdia, a càr-rec d'Àngels i Joan Torrens. Les actuacions es van anar succeint al llarg d'una vetllada que va tenir Carles Claret com a mestre de cerimònies. El presentador va explicar que la renovada sala Els Carlins tornava a obrir portes amb l'objectiu de «seguir fomentant les actituds artístiques, programar alternativament i, sobretot, treballar la il·lusió i la fantasia pel públic del futur».

Després de la música i el teatre arribaria el ball, amb un número de Chicago a càrrec de l'Esbart Manresà, que més endavant reapareixerien a escena. Un espectacle variat i dinàmic que també va tenir Alícia Puertas i Ivan Padilla recitant un text de Joan Salvat- Papasseit del cicle Tocats de lletra. Mireia Cirera, una de les altres participants que havia de ser a l'espectacle, va ser baixa a última hora. La vetllada va continuar amb la coral de la FUB, dirigida per Rosa Maria Ortega i amb una de les actuacions més aplaudides, la protagonitzada per Jordi Gener i Lluís Barrera. L'acompanyament musical el va posar David Martell als teclats. No hi podia faltar un bloc dedicat a alguns dels darrers muntatges que ha portat a escena el grup teatral d'Els Carlins.

L'acte inaugural va tenir la seva part més institucional a la recta final, amb la presència de les autoritats a l'escenari. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, juntament amb l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, al costat de Josep Soler i de tots els artistes participants, van protagonitzar una particular tallada de cinta, amb una cinta imaginària. «Avui és un moment molt especial per a aquesta gran família que és Els Carlins», apuntava el president de l'entitat en el torn de parlaments, i remarcava la voluntat que «aquest sigui un equipament que la ciutat es faci seu i, en especial, volem ser un actor dins la dinamització del barri del Centre Històric de Manresa».