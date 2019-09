MTM representarà dos musicals a benefici de persones amb autisme

El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) organitza per segon any consecutiu una doble funció de musicals amb l'objectiu de recollir fons per a les activitats de suport a la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies. El teatre Conservatori de Manresa acollirà, el diumenge 29 de setembre de 2019, El rei Lleó, a les 12 de migdia, i Nine, a les 6 de la tarda. Totes dues obres aniran a càrrec de grups d'alumnes de Manresa Teatre Musical (MTM).